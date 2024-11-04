بالفيديو.. «الدبيبة» يحضر فعاليات مؤتمر قادة الأركان الإفريقية

حضر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، فعاليات ختام المؤتمر الثامن لقادة كليات القيادة والأركان الإفريقية (Acoc)، الذي استضافته كلية القيادة والأركان الليبية في طرابلس، بصفتها الرئيس الحالي لهذا المؤتمر.

وفي كلمته، رحب الدبيبة، بالحضور، مؤكدًا أن “إفريقيا هي البيت الكبير، وأن أمنها هو أمن الجميع، داعيًا إلى توثيق العلاقات في مجالات التدريب العسكري والأمني لتحقيق مزيد من التعاون بين الدول الأفريقية”.

من جهتهم، أشاد القادة الأفارقة المشاركون “بدعم ليبيا وعودتها لاستضافة الفعاليات الدولية، معبرين عن شكرهم لحسن الاستقبال والتنظيم المميز الذي شهده المؤتمر، وقد تضمنت أهداف المؤتمر تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين كليات القيادة والأركان في مختلف المجالات، بما يسهم في تطوير برامج التدريب والتأهيل، وتوحيد المناهج التعليمية، ودعم القدرات الاستراتيجية للبلدان الأفريقية”.

وفي ختام المؤتمر، “تسلمت رواندا من ليبيا رئاسة الدورة 19 للمؤتمر، حيث ستستضيف فعاليات الدورة القادمة العام المقبل”.

يشار إلى أن فعاليات المؤتمر تستمر حتى الخامس من نوفمبر الجاري، بحضور قادة كليات القيادة والأركان الأفريقية من دول بوروندي، كينيا، الجزائر، غانا، النيجر، بوتسوانا، الكاميرون، المغرب، غينيا كوناكري، تنزانيا، جنوب السودان، تونس، سيراليون، رواندا، السودان، مالاوي، أوغندا، التوغو، وناميبيا، بالإضافة إلى مشاركات من موزمبيق، جنوب أفريقيا، ومفوضية الاتحاد الأفريقي.

#الآن | رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة، يشهد فعاليات ختام المؤتمر الثامن لقادة كليات القيادة والأركان الأفريقية. #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏Abdulhamid Aldabaiba- عبدالحميد الدبيبة‏ في الاثنين، ٤ نوفمبر ٢٠٢٤