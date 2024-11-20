بالفيديو.. «الدبيبة» يحضر فعاليات مهرجان «لمة الفرسان»

شهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، فعاليات اليوم الأول من مهرجان عقد الدولة “بسوق الخميس امسيحل”، تحت شعار “لمة الفرسان”، بمشاركة أكثر من 32 عقدًا يمثلون مختلف مناطق #ليبيا.

وفي كلمة ألقاها خلال المهرجان، أكد الدبيبة، “دعم الحكومة الكامل لرياضة الفروسية بوصفها إرثًا ثقافيًا يعزز الهوية الوطنية، إلى جانب دعم الأنشطة التي تعزز الترابط والتآخي بين الليبيين. معلنا اعتماد مضمار عقد الدولة كميدان دائم للفروسية، مع توفير الخدمات الحيوية اللازمة للمنطقة وتعبيد الطرق المؤدية إليه لتسهيل الوصول”.

وأعرب الدبيبة، “عن فخره بأن يتحول هذا الميدان، الذي كان في السابق ساحة للصراعات، إلى مكان يحتضن فعاليات وطنية تجمع مختلف مناطق ليبيا، مؤكداً أن مثل هذه الأنشطة تمثل جسورًا للمصالحة والتآلف”.

وفي ختام اليوم الأول للمهرجان، قدم أهالي المنطقة “درع تكريم لرئيس الحكومة، تقديراً لدعمه المستمر ومساهماته في تطوير المنطقة وتعزيز الرياضات التراثية”.

#مباشر | رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة، يشهد فعاليات اليوم الأول من مهرجان عقد الدولة بسوق الخميس امسيحل "لمة الفرسان". #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الأربعاء، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤