بالفيديو.. «الدبيبة» يحضر مراسم إطلاق استراتيجية معالجة تفشي المخدرات

شهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مراسم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، والإستراتيجية الوطنية لمعالجة تداعيات تفشي ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأعلن المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي برئاسة “محمود الفطيسي” عن اعتماد استراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية والاستراتيجية الوطنية لمعالجة تداعيات تفشي ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية في ليبيا.

هذا ويشارك في الفعالية، وزراء الخارجية “الطاهر الباعور” والشؤون الاجتماعية “وفاء الكيلاني” والعدل “حليمة إبراهيم” والدولة لشؤون مجلس الوزراء “عادل جمعة”.

رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، يشهد مراسم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، والإستراتيجية الوطنية لمعالجة تداعيات تفشي ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية. #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الثلاثاء، ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤