بالفيديو.. «الدبيبة» يستقبل وفداً إفريقياً رفيع المستوى

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وفدا إفريقيا رفيع المستوى برئاسة رئيس جمهورية موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني.

ورحّب الدبيبة بالحضور، وقال: “أرحب بحفاوة برئيس جمهورية موريتانيا رئيس الاتحاد الإفريقي، محمد ولد الشيخ الغزواني، وموسى الفقي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، ووزير الخارجية الكونغولي جون كلود”.

وقال: “إن زيارتكم اليوم تمثّل رسالة دعم قوية لدولة ليبيا في هذا الوقت الحاسم، حيث يدخل المشهد السياسي الليبي مرحلة جديدة بعد البدء باتخاذ الخطوات الحاسمة لحلّ العقبات التي قيّدت المشهد السياسي لسنوات”.

وأضاف: “إن ليبيا اليوم بحاجة للرؤى التي تدرك أهمية الأمن كقاعدة أساسية لأي عملية سياسية ناجحة”، مضيفا: “أؤكد أن ليبيا ليست في حالة الانقسام العميق كما يراه الكثيرون”، مشيرا إلى أن “الانقسامات لم تكن تعبيرا عن انقسامات مجتمعية وديموغرافية، وهي محصورة بالنزاع السياسي وتقاسم الثروة”.

وقال الدبيبة: “ما نحتاجه اليوم هو العمل على إزالة الخلافات السياسية من خلال دعم مسارات التسوية الوطنية، أملا في أن تحقق المصالحة الكاملة”.

وكان استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، صباح اليوم الجمعة، رئيس الاتحاد الإفريقي، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، “محمد ولد الشيخ الغزواني”.