بالفيديو.. افتتاح المرحلة الثانية من مشروع طريق صلاح الدين – ترهونة

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، المرحلة الثانية من مشروع طريق صلاح الدين-ترهونة، البالغ طوله 82 كلم، من نقطة بوابة فم ملغة باتجاه منطقة سوق الخميس.

يذكر أن هذه الطريق أنشئت في منتصف الثمانينيات، ولم تشهد أي أعمال صيانة منذ إنشائها، وفي أكتوبر الفائت 2023، أجرى الدبيبة زيارة لمشروع صيانة وتطوير “طريق ترهونة صلاح الدين” بطرابلس.

الدبيبة يفتتح المرحلة الثانية من مشروع طريق صلاح الدين-ترهونة د، البالغ طوله 82كيلومترا #مباشر | رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة يفتتح المرحلة الثانية من مشروع طريق صلاح الدين – ترهونة، بطول 25 كيلومترا من بوابة فملغة باتجاه منطقة سوق الخميس، كما يتفقد استكمال بقية الطريق بإجمالي 82 كيلومترا. #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الأربعاء، ٢ أكتوبر ٢٠٢٤