بالفيديو.. «الدبيبة» يلتقي أهالي بلدية جنزور

عين ليبيا | نُشر: الأربعاء، 16 أكتوبر 2024 - 14:14 | آخر تحديث: 16 أكتوبر 2024 - 14:19 نُشر: الأربعاء، 16 أكتوبر 2024 - 14:14
ليبيا
منصة حكومتنا
"الدبيبة" يفتتح عددا من المشاريع داخل نطاق البلدية

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أهالي بلدية جنزور، وافتتح عددا من المشاريع داخل نطاق البلدية.

وقال الدبيبة مخاطبا أهالي البلدية: “جنزور كانت مصدر فخر بعراقتها وتاريخها” مضيفا: “تاريخكم الضارب في الجذور ومواقفكم التاريخية والوطنية وأراضيكم المليئة بالخيرات، تبقى الشاهد على أصالة هذه المنطقة وعراقتها”.

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تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الأربعاء، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤
آخر تحديث: 16 أكتوبر 2024 - 14:19
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