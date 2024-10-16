بالفيديو.. «الدبيبة» يلتقي أهالي بلدية جنزور

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أهالي بلدية جنزور، وافتتح عددا من المشاريع داخل نطاق البلدية.

وقال الدبيبة مخاطبا أهالي البلدية: “جنزور كانت مصدر فخر بعراقتها وتاريخها” مضيفا: “تاريخكم الضارب في الجذور ومواقفكم التاريخية والوطنية وأراضيكم المليئة بالخيرات، تبقى الشاهد على أصالة هذه المنطقة وعراقتها”.

#الان | رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة، يلتقي أهالي بلدية #جنزور، ويفتتح عددا من المشاريع داخل نطاق البلدية. #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الأربعاء، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤