بالفيديو.. الرئيس الإيراني يتفقد الأسواق ويؤكد «استقرار الأسعار»

نقلت وسائل الإعلام الإيرانية تقارير موسعة عن جولة مفاجئة للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في أحد المجمعات التجارية بطهران، حيث أجرى تفقدًا شاملًا للسلع الأساسية والمواد الاستهلاكية المتوفرة للمواطنين، في خطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لضمان استقرار الأسواق.

وأوضحت التقارير أن الرئيس بزشكيان رافقه خلال الجولة محافظ طهران، ووقف على آلية توزيع السلع ومخازنها، وحرص على الاطلاع على طرق وصول المواد الأساسية إلى المستهلكين بشكل منظم وعادل.

وأكد الرئيس الإيراني أن الاستقرار في أسعار السلع الأساسية ضرورة ملحة لضمان حياة يومية مستقرة لجميع الأسر، مشددًا على أن الحكومة ستواصل دعم منشآت التوزيع وتسهيل نقل السلع الاستراتيجية دون أي تعطيل.

وبحسب وسائل الإعلام الإيرانية، فإن الجولة تأتي في ظل ظروف اقتصادية حساسة، حيث يشهد السوق المحلي تقلبات في الأسعار والطلب المتزايد على بعض المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية.

وأشار التقرير إلى أن الرئيس بزشكيان شدد على ضرورة مراقبة الأسعار باستمرار لمنع أي تجاوزات قد تؤثر على حقوق المستهلكين، مع التأكيد على تقديم الدعم الفني واللوجستي للمجمعات التجارية لضمان استقرار السوق.

ونشرت التقارير صورًا وفيديوهات تظهر الرئيس وهو يتفقد أرفف المواد الغذائية ويتحدث مع الموظفين والمواطنين، في لحظات عكست حرص الحكومة على التواصل المباشر مع السوق ومتابعة احتياجات المواطنين أولًا بأول.

وأكدت وسائل الإعلام أن هذه الجولات المفاجئة تهدف لتعزيز الثقة بين المستهلكين والحكومة، وإظهار استعداد الدولة للتدخل الفوري عند أي اختلال في التوزيع أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار.

وأضافت التقارير أن الحكومة الإيرانية كثفت في الأشهر الأخيرة إجراءات الرقابة على الأسواق، مع التركيز على ضمان وصول السلع الأساسية بشكل مستدام، وحرصت على تأمين المخزون الاستراتيجي للمواد الضرورية في جميع المحافظات، في خطوة تهدف إلى مواجهة أي ضغوط اقتصادية محتملة وتأمين حياة المواطنين اليومية.