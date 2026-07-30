بالفيديو.. الرئيس البرازيلي يوجه رسالة إلى ترامب: الدول الفقيرة تستطيع حماية مواطنيها

استقبل الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الخميس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال زيارة رسمية إلى البرازيل، اصطحبه خلالها في جولة داخل مستشفى أنداراي الفيدرالي بمدينة ريو دي جانيرو للاطلاع على نموذج الرعاية الصحية الذي تطبقه البلاد.

وشملت الجولة زيارة عيادة أسنان متنقلة داخل المستشفى، أجرى خلالها الرئيس البرازيلي فحصًا لأسنان المسؤول الأممي، في مشهد استعرض جانبًا من الخدمات الطبية المتنقلة التي تعتمدها البرازيل للوصول إلى المواطنين.

واطلع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال الزيارة على نظام الرعاية الصحية الجديد في البرازيل، فيما قدم الرئيس البرازيلي شرحًا حول نموذج الرعاية الصحية المتكاملة الذي تتبناه بلاده، خصوصًا الوحدات الطبية المتنقلة التي تقدم خدماتها للمناطق النائية والمحرومة.

وقال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، عبر حسابه على منصة “إكس”:

“تشرفنا باستقبال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في زيارة لمستشفى أنداراي الفيدرالي في ريو دي جانيرو. وقد استعرضنا أمامه التحول الجذري الذي نحدثه في النظام الموحد للصحة (SUS)، من خلال تحديث وتوسيع نطاق الرعاية الصحية، لضمان حصول كل مواطن برازيلي بغض النظر عن طبقته الاجتماعية على أعلى مستويات الرعاية الصحية. لقد سررنا للغاية بتأكيد الدكتور تيدروس على امتلاك البرازيل للإرادة السياسية اللازمة لضمان حياة كريمة لجميع مواطنيها، وهذا هو النهج الذي سنواصل اتباعه دائمًا. نتوجه بالشكر لمنظمة الصحة العالمية على دورها كشريك لنا في هذه المهمة”.

وفي ختام الجولة، وجه الرئيس البرازيلي رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن موقف الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، قائلًا:

“عندما ستتمكن من التحدث مع الرئيس ترامب، الذي قال إنه يريد خفض تمويل منظمة الصحة العالمية، أخبره كيف يمكن لقائد دولة ليست غنية مثل الولايات المتحدة أن يضمن لكل مواطن نفس الرعاية الصحية التي يحصل عليها هو شخصيًا”.

وجاءت تصريحات لولا دا سيلفا في سياق دفاعه عن نموذج الرعاية الصحية العامة في البرازيل، مؤكدًا أن توفير الخدمات الطبية لجميع المواطنين يمثل خيارًا سياسيًا، وليس مرتبطًا فقط بحجم الموارد المالية المتاحة.

هذا وتأتي زيارة مدير منظمة الصحة العالمية إلى البرازيل في وقت تشهد فيه المنظمة ضغوطًا مالية بعد إعلان الولايات المتحدة انسحابها منها في 22 يناير الماضي، عقب عام من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بدأ إجراءات الانسحاب.

وأكد مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أن الولايات المتحدة لم تعد تشارك في أعمال منظمة الصحة العالمية، فيما ذكرت وكالة بلومبرغ أن واشنطن لم تسدد مستحقات مالية للمنظمة تقدر بنحو 260 مليون دولار، الأمر الذي يزيد التحديات المالية أمام المنظمة في ظل استمرار برامجها الصحية حول العالم.

وتُعد منظمة الصحة العالمية الوكالة التابعة للأمم المتحدة والمسؤولة عن تنسيق الجهود الصحية الدولية، بينما يُعد النظام الصحي البرازيلي الموحد (SUS) من أكبر أنظمة الرعاية الصحية العامة عالميًا، إذ يوفر خدمات مجانية لملايين المواطنين عبر شبكة واسعة من المستشفيات والمراكز والوحدات الطبية المتنقلة.

Tivemos o prazer de receber o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, para uma visita ao Hospital Federal do Andaraí, no Rio de Janeiro.



Mostramos para ele a revolução que estamos fazendo no SUS, modernizando e ampliando o atendimento, para que todo… pic.twitter.com/9TILgdho1U — Lula (@LulaOficial) July 29, 2026