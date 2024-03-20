بالفيديو.. السعودية تحبط محاولة تهريب أكثر من 2 مليون قرص لمواد مخدرة

أعلنت السلطات السعودية، عن إحباط محاولة تهريب أكثر من 2 مليون قرص من المواد المخدرة.

وبحسب وكالة أنباء السعودية “واس”، قال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، إن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (2,465,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر داخل شحنة أسمدة زراعية عبر ميناء جدة الإسلامي، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وأضاف الحازمي: تم القبض على مستقبليها بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية وهم: مقيم من الجنسية السورية، ووافدان نازحان ومواطنان، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأهابت الجهات الأمنية في السعودية، بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مشيرة إلى أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.