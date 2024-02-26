بالفيديو.. السعودية تدشّن طريقا بريا مختصرا مع قطر والإمارات

أعلنت السعودية تدشن طريق بري مختصر للتنقل بين المدن والمحافظات ومع الدول الحدودية.

وذكرت وسائل إعلام سعودية، أن طريق “الظهران– العقير– سلوى”، نفذته الهيئة العامة للطرق لاختصار زمن التنقل بين المدن والمحافظات ومع الدول الحدودية وأهمها دولتي قطر والإمارات، من خلال ربط خليجي مشترك، مضيفة أن تكلفة المشروع بلغت 199 مليون ريال، بطول 66 كم.

وأضافت أن المشروع يتضمن تنفيذ تقاطع على طريق “الهفوف – سلوى”، كما يشمل جسرين، وتنفيذ 25 منشأة تصريف على كامل طول المشروع.

وأوضح وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح الجاسر، أن الطريق الجديد يسهم في اختصار ساعة من زمن الرحلة للراغبين في الذهاب لدولتَيْ قطر والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة لنقل حركة الشاحنات العابرة إلى المنافذ الحدودية.

وأضاف أن المشروع يسهم في استكمال ربط عدد من الطرق الرئيسية بالمنطقة (طريق الظهران- الجبيل وطريق أبو حدرية وطريق الرياض- الدمام السريع وطريق الظهران- بقيق- الأحساء وطريق الهفوف- سلوى)، وتنمية الحركة السياحية لشاطئ العقير التاريخي وشاطئ نصف القمر.

وأكد الجاسر، أن الطريق يسهم في رفع تصنيف المملكة في مؤشر الأداء اللوجستي لتكون ضمن أفضل 10 دول على مستوى العالم.