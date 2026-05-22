بالفيديو.. السعودية ترفع «مستوى التأهب» لتأمين موسم الحج

في مشهد عكس حجم الاستعدادات الأمنية والتنظيمية الضخمة التي سخّرتها المملكة العربية السعودية لموسم الحج، نفذت قوات أمن الحج عرضًا عسكريًا واسعًا للوقوف على مستوى الجاهزية الميدانية للقوات المشاركة في تأمين الحشود وحماية ضيوف الرحمن خلال أداء المناسك.

العرض العسكري الذي أُقيم الخميس جاء برعاية وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، رئيس لجنة الحج العليا، وشهد مشاركة مكثفة من مختلف القطاعات الأمنية والعسكرية المعنية بخدمة الحجاج، ضمن رسالة تؤكد رفع درجات التأهب القصوى قبل انطلاق الموسم.

وأظهرت المشاهد المصورة تشكيلات أمنية منظمة وكتل هرولة ميدانية واستعراضًا لآليات وتجهيزات حديثة جرى تجهيزها خصيصًا لمهام الحج، في وقت تسعى فيه المملكة إلى ضمان أعلى مستويات الأمن والسلامة وسط التوقعات بتوافد أعداد ضخمة من الحجاج من مختلف دول العالم.

كما عكس العرض حجم التنسيق والتكامل بين الأجهزة الأمنية السعودية، حيث نفذت القوات المشاركة سيناريوهات ميدانية تحاكي التعامل مع مختلف الحالات الطارئة، بما يشمل إدارة الحشود، وتنظيم الحركة، والتدخل السريع، وحماية المواقع الحيوية، في إطار منظومة أمنية متطورة تعتمد على السرعة والدقة والاستجابة الفورية.

وتضمن الاستعراض العسكري إبراز مستوى التدريب المتقدم الذي تلقته القوات المشاركة، سواء في الجوانب الميدانية أو التقنية، بما يعكس جاهزية عالية للتعامل مع مختلف الظروف التي قد ترافق موسم الحج، خاصة مع الكثافات البشرية الضخمة التي تشهدها المشاعر المقدسة سنويًا.

ويعد موسم الحج واحدًا من أكبر التجمعات البشرية في العالم، الأمر الذي يدفع السلطات السعودية إلى تنفيذ خطط أمنية وصحية ولوجستية معقدة لضمان انسيابية الحركة وسلامة الحجاج، عبر منظومة متكاملة تشارك فيها أجهزة الأمن والدفاع المدني والجهات الصحية والخدمية.

وخلال السنوات الماضية، عززت المملكة اعتمادها على التقنيات الحديثة في إدارة الحشود ومراقبة المواقع الحيوية، بما يشمل أنظمة المراقبة الذكية والطائرات والتقنيات الرقمية التي تساعد على رفع كفاءة العمليات الميدانية وتسريع الاستجابة لأي طارئ.

ويحظى ملف أمن الحج بأولوية قصوى داخل المملكة العربية السعودية، حيث تعمل الجهات المعنية على تطوير خططها بشكل مستمر لمواكبة الزيادة السنوية في أعداد الحجاج، وتقديم تجربة آمنة ومنظمة تتيح لضيوف الرحمن أداء مناسكهم في أجواء من الطمأنينة والاستقرار.

ويأتي هذا العرض العسكري في وقت تكثف فيه السلطات السعودية استعداداتها النهائية لاستقبال الحجاج، وسط متابعة مباشرة من القيادة السعودية والجهات المختصة لضمان تنفيذ الخطط الأمنية والتنظيمية بأعلى درجات الكفاءة والانضباط.

هذا وتطور المملكة العربية السعودية منظومة أمن الحج بصورة مستمرة، مستفيدة من الخبرات المتراكمة والتقنيات الحديثة في إدارة الحشود، حيث تعد عمليات تأمين الحج من أكثر المهام الأمنية تعقيدًا على مستوى العالم بسبب ضخامة الأعداد وتنوع الجنسيات والحاجة إلى إدارة دقيقة للحركة والتنظيم والخدمات.

⚠️ قبيل بدء العرض العسكري.. قوات أمن الحج #السعودية بصوت واحد: "تبقى دولتنا عظيمة".



🔴 المملكة العربية السعودية تدير سنوياً واحدة من أعقد العمليات اللوجستية والأمنية في العالم، مع ملايين الحجاج من أكثر من 180 دولة، وشبكات نقل وقطارات وطرق ومراكز طبية وتقنيات مراقبة وذكاء اصطناعي…

حيث تجري استعدادات عسكرية لتامين الحج من قبل عشرات الآلاف من العسكريين .

مشاهد من استعدادات القوات الأمنية والعسكرية المشاركة في تأمين موسم الحج لعام 1447 هـ، ضمن خطط تنظيمية وأمنية تهدف لضمان سلامة الحجاج وانسيابية أداء المناسك.



