بالفيديو.. السعودية: لا حج بدون تصريح مهما تعددت وسائل التحايل!

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، عن عملية رصد ومتابعة أشخاص مخالفين لأنظمة الحج.

وقالت الوزارة: “ضمن جهود الجهات الأمنية في رصد ومتابعة مخالفي أنظمة الحج فقد تمكنت قوة المتابعة الجوية بقوات أمن الحج وبالتعاون مع طيران الأمن من رصد مركبة بمنطقة صحراوية بالقرب من مواقف الشميسي ومتابعتها بالتنسيق مع الفرق الميدانية الأرضية حتى القبض على قائدها في إحدى محطات الوقود بالعاصمة المقدسة”.

وتابعت: “اتضح نقله لمخالفي أنظمة وتعليمات الحج، وننوه إلى أنه مهما تعددت الأساليب والطرق فإن رجال الأمن لها بالمرصاد ودائما تذكر لا حج بلا تصريح”.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية، أعلنت أن تأشيرات العمرة والسياحة والعمل والزيارة العائلية والمرور (ترانزيت) وغيرها من أنواع التأشيرات، لا تؤهل حاملها لأداء فريضة الحج، داعية الجميع إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين التي تفرضها الجهات الرسمية المنظمة للحج، وعدم الانجراف خلف الشركات والمكاتب الوهمية، التي تدعي وجود حملات الحج التجاري وغير ذلك من المسميات.