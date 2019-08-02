بالفيديو.. السفير الليبي في أفريقيا الوسطى يُعلن انشقاقه عن «حكومة الوفاق»

أعلن حسين محمود بدر، القائم بأعمال السفارة الليبية في جمهورية أفريقيا الوسطى، انشقاقه عن حكومة الوفاق، وذلك في مقطع فيديو تداوله نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي، مساء الجمعة.

وكشف السفير انحيازه التام لما وصفها بـ”السلطات الشرعية” في ليبيا والمتمثلة في الحكومة المؤقتة، مشيرا إلى أن إيمانه بالواجب الوطني تجاه الوطن، هو ما وضعه أمام هذا الموقف التاريخي، على حد تعبيره.

وأكد بدر دعمه لعلميات قوات حفتر في ما وصفها بـ”عملية تحرير طرابلس”.

ودعا السفير أعضاء ورؤساء البعثات الدبلوماسية في الخارج للوقوف صفًا واحدًا لمصلحة الوطن، وفق قوله.