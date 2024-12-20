بالفيديو.. السوريون يتظاهرون في قلب العاصمة دمشق للمطالبة بـ«دولة ديمقراطية مدنية»

بعد أكثر من 10 أيام من وصول “هيئة تحرير الشام” وفصائل حليفة لها إلى السلطة في دمشق، وقبل فكّ ارتباطها عن تنظيم القاعدة، خرج السوريون من قلب ساحة الأمويين في العاصمة السورية دمشق، يتظاهرون للمطالبة بـ”دولة ديمقراطية مدنية”.

وبحسب وكالة سبوتنيك، ووفق مانقلت العديد من الوسائل الإعلامية ووساىل التواصل الاجتماعي، “سوريا حرة مدنية”.. هي الكلمات التي رددها آلاف المتظاهرين من نساء ورجال سوريين في العاصمة السورية دمشق، مطالبين الحكومة المؤقتة بتشكيل نظام مدني وإشراك النساء في الحياة العامة والعمل السياسي في الإدارة الجديدة في سوريا، بعيدًا عن تشكيل دولة إسلامية، ورفع المتظاهرون العديد من اللافتات كتب عليها “نحو دولة قانون ومواطنة” و”لا وطن حر دون نساء أحرار” و”نريد ديمقراطية وليس دينوقراطية” (تيوقراطية).

وقالت الإعلامية السورية علا جوخدار، إن “الهدف من هذا التجمع هو “تعزيز المفاهيم المدنية والممارسات الديمقراطية”، والتأكيد على “سيادة دولة القانون والدفاع عن الحقوق والحريات العامة لجميع المكونات السورية”.

وبيّنت في تصريح لـ”سبوتنيك”، أن البلاد “لجميع السوريين بجميع اختلافاتهم ومعتقداتهم، لذلك يجب ثبات حضور الشباب الواعي على الأرض والمشاركة في رسم سوريا المستقبلية”.

بدورها، أشارت المواطنة السورية، منى غانم (مهندسة حاسوب): “موجودة اليوم ضمن هذا التجمع لإيصال صوتنا، فليس من المقبول أن يهمش دور المرأة في المجتمع سواء ضمن العمل السياسي أو الاجتماعي أو القضائي أو الصحي، فنحن نريد مجتمع مدني – علماني، بعيدًا عن كل ما يسمى دولة إسلامية متشددة”.

وقالت: “سوريا بلد التنوع، الطوائف الدينية والأعراق هي التي تشكل نسيج الهوية السورية، وهذا الأمر متعارف عليه منذ التاريخ، فهي على مر العصور ملتقى حضارات وثقافات متباينة، ما جعلها واحدة من أكثر دول الشرق الأوسط تنوعًا طائفيًا وعرقيًا وثقافيًا، لذلك لن نقبل بأي موقف يسيء لهذا التنوع”.

ووصف المنظمون للحدث والذي جاء تحت عنوان “حركة تجمع الشباب السوري المدني”، أن هذا “التجمع ليس موجهًا ضد أي جهة أو شخصية، وأنه ليس اعتصامًا أو مظاهرة، بل هو للتواصل بين الشباب المدني السوري وتشكيل خطة مستقبلية للحراك المدني السلمي”.

وأكد المنظمون على “علمانية الدولة السورية والدفاع عن الحقوق والحريات العامة لكافة المكونات السورية، والتأكيد على دور الشباب في عملية الانتقال السياسي، وتعزيز دور الشباب في المرحلة القادمة لسوريا دولة القانون، إضافة إلى رفض التلوين الديني والطائفي والعرقي للمؤسسات الدستورية والقانونية”.

وشدد المنظمون على “منع الخطاب التحريضي أو العدائي تجاه أي جهة، ومنع استغلال التجمع لأغراض شخصية”.

ونشرت صفحة تسمى المكتب الصحفي “لهيئة تحرير الشام”، بيانا جاء فيه: “شهدت العاصمة دمشق اليوم مظاهرات لـ ((العلمانيين)) ضد ما أسموه ((السلطة الدينية، الرجعية… إلخ))، اللافت للنظر في هذه المظاهرات الغياب التام لعلم الثورة السورية بالإضافة إلى تغطيتها إعلاميا بشكل مكثف غير مسبوق من قبل وسائل إعلام إماراتية على رأسها قناة “سكاي نيوز”.

واضاف: “ربما تأتي هذه المظاهرات في إطار التشويش على فرحة السوريين وإثارة الانقسامات والمشاكل والجدليات المستوردة الفارغة التافهة التي دارت بين رجال الكنيسة وفلاسفة الأنوار بأروبا في القرون الوسطى، أي منذ 300~500 عام خلت في بيئة غير بيئتنا وفي واقع غير واقعنا”.

وتابع البيان” “ماذا قدم العلماني الكافر الطاغوت بشار الأسد ونظامه العلماني للسوريين سوى المعتقلات والمقابر الجماعية والفقر والتخلف والدمار والتهجير… وللعلم فإن سوريا عرفت عصرها الذهبي في العهد الأموي الإسلامي وعرفت أشد أوقاتها انحطاطا في عهد العلماني بشار الأسد”.

وقال البيان: “معركة الشعب السوري هي معركة إرساء العدل والكرامة وبناء الإنسان والنهضة بالاقتصاد والتطور العلمي في الإطار التاريخي للبلاد باعتبارها أهم حواضر العالم الإسلامي”.

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