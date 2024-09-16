بالفيديو.. الشرطة تكشف هوية المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب

أعلنت شرطة مقاطعة مارتن بولاية فلوريدا الأميركية، الأحد، القبض على مشتبه فيه في حادث إطلاق النار خارج منتجع المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة، الرئيس السابق، دونالد ترامب، الذي كان موجودا داخل المنتجع حينها.

ونقلت شبكة “سي أن أن” عن قائد شرطة المقاطعة أنه تم إلقاء القبض على المشتبه به الذي كانت شرطة مقاطعة بالم بيتش تبحث عنه.

وذكرت صحيفة “نيويورك بوست” أن ريان ويسلي روث المشتبه به في محاولة ترامب، سافر سابقا إلى أوكرانيا وجمع التبرعات لنظام كييف.

وأشارت الصحيفة إلى أن “روث حاول الترويج لفكرة إرسال قدامى المحاربين الأمريكيين في الصراع في أفغانستان إلى أوكرانيا، كما أعرب عن رغبته في القتال شخصيا إلى جانب قوات كييف”.

وكانت حملة ترامب أعلنت في وقت سابق أن الرئيس السابق بخير بعد إطلاق نار صدرت من خارج سور ملعبه للجولف في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

ونقل ابن ترامب، دونالد ترامب جونيور، عن سلطات إنفاذ القانون قولها إنها عثرت على بندقية آلية من طراز إيه-كيه47 وإنه جرى احتجاز مشتبه به.

وأعلن البيت الأبيض في بيان أنه جرى إطلاع الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس على الحادث وإنهما شعرا “بارتياح بعد معرفة أنه بخير. وسيجري اطلاعهما على التطورات بانتظام”.

فيما نشرت هاريس منافسة ترامب في انتخابات الخامس من نوفمبر تغيدة على منصة أكس أعربت فيها عن سعادتها لأن الرئيس السابق بخير وقالت إن “العنف ليس له مكان في أميركا”.

بدوره، قال مكتب التحقيقات الفدرالي “أف بي أي”، الأحد، إنه “يحقق في محاولة اغتيال ترامب، وذلك في مؤتمر صحفي لسلطات إنفاذ القانون والمدعي العام للولاية والخدمة السرية. وقال جهاز الخدمة السرية إن عناصره فتحوا النار على شخص في ملعب للغولف في ولاية فلوريدا الأميركية، تابع لترامب الذي كان موجودا هناك حينها.

وطلب ممثل مكتب التحقيقات من السكان الابتعاد عن مكان الحادث والإدلاء بأي معلومات متوفرة لديهم بشأن واقعة إطلاق النار.

وأصيب ترامب في أذنه في محاولة اغتيال في تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا يوم 13 يوليو، قبل أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية التي من المرجح أن تشهد منافسة شديدة بينه وبين هاريس.

ونشرت صحيفة “واشنطن بوست” السبت، أن تحقيق الخدمة السرية أكد وجود ثغرات أمنية مهدت الطريق لمحاولة اغتيال ترامب في بنسلفانيا، كما كشف عن معلومات جديدة، بما في ذلك أن العملاء لم يوجهوا الشرطة المحلية لتأمين سقف المبنى الذي استخدمه المسلح، وفقًا لمسؤولين حكوميين كبيرين مطلعين على التحقيق.