بالفيديو.. «الشرع» يزور مدينتي اللاذقية وطرطوس وسط «استقبال حاشد»

في جولة هي الأولى منذ تنصيبه، وبعد إدلب وحلب، زار الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد مدينتي اللاذقية وطرطوس، وسط استقبال حاشد.

ورصدت مقاطع الفيديو، وصول موكب أحمد الشرع، إلى ساحة الشيخ ضاهر، وسط المدينة، حيث احتشد آلاف السوريين لاستقباله.

وبعد زيارة اللاذقية، وللمرة الأولى يزور الشرع، أيضا محافظة طرطوس.

وكان الشرع، زار أمس السبت، مدينة إدلب حيث تجول في شوارعها وقام يزيارة إلى مخيمات النازحين، كما قام بزيارة إلى مدينة حلب، وأقام جلسة حوارية مفتوحة، جمعت عدداً من وجهاء وأعيان حلب وريفها رجالاً ونساء، بحضور محافظ حلب عزام الغريب وعدد من المسؤولين، للحديث عن سبل النهوض بسوريا وحلب على مختلف المستويات.