بالفيديو.. الصين تختصر الزمن وتبهر العالم

شهدت مقاطعة قويتشو بجنوب غربي الصين، حدثاً هندسياً مبهراً مع افتتاح جسر وادي هواجيانغ الكبير أمام حركة المرور، في إنجاز يعد علامة فارقة في تاريخ مشاريع البنية التحتية الصينية.

والجسر العملاق، الذي استغرق تشييده ثلاث سنوات كاملة، أحدث نقلة نوعية في حركة التنقل، إذ اختصر زمن عبور الوادي العميق من ساعتين كاملتين إلى دقيقتين فقط، مانحاً المنطقة شرياناً جديداً للتنمية والاتصال.

ووفقاً لوكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، يرتفع الجسر 625 متراً فوق نهر بيبان في قلب تضاريس جبلية وعرة، أي ما يعادل نحو تسعة أضعاف ارتفاع جسر البوابة الذهبية في سان فرانسيسكو، ويمتد هيكله الفولاذي المهيب على طول 2890 متراً، فيما يبلغ طول امتداده الرئيسي 1420 متراً، ليسجل بذلك لقب أطول جسر معلق بجسور جملونية فولاذية في تضاريس جبلية بالعالم.

ويطل الجسر على وادي هواجيانغ الكبير المعروف محلياً باسم “شق الأرض”، الذي يشق بين الجبال العاتية مساراً مذهلاً يضاهي أروع المشاهد الطبيعية، ويمثل الجسر الجديد أحدث إضافة إلى شبكة النقل الصينية فائقة السرعة، التي تعد ركناً أساسياً في تعزيز مكانة ثاني أكبر اقتصاد عالمي.

وقويتشو، إحدى أفقر المقاطعات الصينية سابقاً، تحولت في العقدين الماضيين إلى معمل ضخم للهندسة الجسرية، حيث شُيّد على أراضيها أكثر من 30 ألف جسر في تضاريسها الجبلية الصعبة، من بينها ثلاثة من أطول الجسور في العالم، وتشير الأرقام إلى أن المقاطعة تحتضن ما يقارب نصف أطول 100 جسر على مستوى العالم، ما جعلها مختبراً مفتوحاً لأجرأ التصاميم وأكثرها ابتكاراً.