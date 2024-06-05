بالفيديو.. الفصائل العراقية تجدد استهدافها إسرائيل وحزب الله ينفذ عشر عمليات ضدّها

عرضت ” فصائل عراقية مسلحة، فجر اليوم، “مشاهد من عملية استهدافها بالطيران المسيّر هدف حيوي إسرائيلي في سواحل البحر الميت”.

وقالت الفصائل التي تطلق على نفسها اسم “المقاومة الإسلامية في العراق” في بيان: “استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق مساء اليـوم الثلاثاء الموافق 2024/6/4 ، هدفا حيويا في سواحل البحر الميت، بواسطة الطيران المسير”، مؤكدة “استمرارها في دك معاقل الأعداء”.

هذا وكانت الفصائل العراقية المسلحة، أعلنت أمس أنها “استهدفت بالطيران المسير هدفا حيويا في مدينة حيفا شمال إسرائيل”، وتشن هذه الفصائل المسلحة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة وقذائف الهاون على قواعد عسكرية عراقية تتواجد فيها قوات أمريكية وقوات من التحالف الدولي وقواعد أمريكية في سوريا كما تستهدف نقاطا في إسرائيل، على خلفية الحرب الدائرة في قطاع غزة.

في سياق متصل، أصدر حزب الله اللبناني بيانا فجر اليوم، “كشف من خلاله عن 10 عمليات دقيقة نفذها يوم الثلاثاء 4 يونيو ضد الجيش الإسرائيلي ومواقعه عند الحدود اللبنانية الجنوبية”.

وأوضح حزب الله في بيان: “دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفذت المقاومة الإسلامية عشر عمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الثلاثاء 04-06-2024”.

يذكر أن الحدود اللبنانية الجنوبية تشهد ازديادا كبيرا في عدد العمليات والقصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله ،وسط تحذيرات من خطورة الوضع، وبالتزامن مع إعلان إسرائيل إفلاسها بضبط الحدود، داعية لحرق لبنان.