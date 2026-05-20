بالفيديو.. القوات الإسرائيلية تنكّل بمعتقلي «أسطول الصمود» بحضور بن غفير وريغيف

اعترضت القوات البحرية الإسرائيلية “أسطول الصمود العالمي” المتجه إلى قطاع غزة، في عملية واسعة نُفذت بالمياه الدولية في البحر الأبيض المتوسط، وأسفرت عن السيطرة على عشرات السفن واعتقال مئات النشطاء والمتضامنين من جنسيات مختلفة، قبل اقتيادهم إلى ميناء أسدود الإسرائيلي.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف داخل ميناء أسدود خلال احتجاز المشاركين في الأسطول، حيث وصفت النشطاء بـ”المخربين والفوضويين”، بينما ظهرت خلفها السفن والقطع البحرية الراسية وسط انتشار أمني مكثف.

كما أظهرت مقاطع أخرى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير خلال وجوده في الميناء، بالتزامن مع تعرض عدد من النشطاء المحتجزين للتنكيل، بعد هتافات داعمة لفلسطين أطلقها بعض المشاركين في الأسطول.

وبحسب المعطيات التي أعلنتها الجهات المنظمة، فإن القوات الإسرائيلية نفذت عملية الاعتراض على بعد نحو 250 ميلًا بحريًا من شواطئ قطاع غزة، قبالة السواحل القبرصية، في خطوة وصفتها الهيئات المنظمة بأنها “قرصنة بحرية” استهدفت قوافل مدنية وإنسانية.

وشاركت في العملية زوارق حربية وسريعة تابعة لوحدة “الكوماندوز 13” الإسرائيلية، حيث جرى تطويق سفن الأسطول البالغ عددها أكثر من 50 سفينة، مع استخدام أشعة الليزر والأسلحة نصف الآلية، بالتزامن مع تشويش إلكتروني كامل استهدف تعطيل الاتصالات والبث المباشر.

واتهمت هيئات “أسطول الصمود العالمي” القوات الإسرائيلية بتحطيم أجهزة الملاحة والمحركات بصورة متعمدة، وترك مئات المدنيين وسط ظروف بحرية صعبة قبل سحب السفن بالقوة نحو ميناء أسدود.

وأكدت الجهات المنظمة أن عدد المعتقلين بلغ نحو 430 ناشطًا ومتطوعًا مدنيًا من 39 دولة، بينهم أطباء وصحافيون ومدافعون عن حقوق الإنسان وبرلمانيون من عدة دول، بينها تركيا والدنمارك وتونس.

وفي تطور متصل، أعلنت “هيئة الصمود التونسية” دخول النشطاء التونسيين المشاركين في “أسطول الصمود 2” في إضراب مفتوح عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية، احتجاجًا على استمرار احتجازهم إلى جانب عشرات النشطاء الدوليين.

وقالت الهيئة إن القوات الإسرائيلية اعترضت السفن يومي 18 و19 مايو، مع إطلاق الرصاص الحي على بعض القوارب قبل الاستيلاء على السفن واعتقال المشاركين فيها، وبينهم ثمانية تونسيين.

وأكدت أن الأسطول كان يحمل مساعدات طبية وغذائية موجهة إلى سكان قطاع غزة، مشددةً على أن المبادرة تمثل امتدادًا للدعم الشعبي المغاربي والدولي للقضية الفلسطينية.

وفي تصريحات خاصة، قال عضو “تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين” صلاح الدين المصري إن النشطاء التونسيين المعتقلين بدأوا إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، مؤكدًا استمرار التحرك الاحتجاجي حتى الإفراج عنهم وعودتهم إلى بلادهم.

وأضاف أن الهيئات المنظمة شكلت لجانًا للتواصل مع منظمات دولية وهيئات حقوقية لمتابعة أوضاع المعتقلين القانونية والإنسانية، مع المطالبة بتحرك دبلوماسي عاجل للإفراج عنهم.

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية التركية اعتراض السفن، ووصفت العملية بأنها “أعمال قرصنة وبلطجة بحرية”، مؤكدةً بدء تحركات رسمية لضمان الإفراج عن المواطنين الأتراك المحتجزين.

كما طالبت الأمم المتحدة بضمان سلامة جميع المشاركين في “أسطول الصمود”، وعدم تعرضهم لأي أذى جسدي أو نفسي خلال فترة احتجازهم.

ويرى ناشطون وحقوقيون أن اعتراض “أسطول الصمود” يعكس تصاعد التوتر المرتبط بالحرب على غزة، ومحاولات منع أي تحركات مدنية دولية تهدف إلى كسر الحصار المفروض على القطاع.

الرئيس الكوري الجنوبي يصف نتنياهو بـ«مجرم حرب» ويهاجم اعتراض سفن مساعدات إلى غزة

انتقد الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، قيام إسرائيل باعتراض سفن مساعدات إنسانية متجهة إلى قطاع غزة، واصفًا العملية بأنها “غير إنسانية ومتطرفة”، ومؤكدًا أنها تمثل انتهاكًا للقواعد الدولية.

وجاءت تصريحات الرئيس الكوري الجنوبي على خلفية إعلان منظمة مدنية أن الجيش الإسرائيلي اعترض السفينة “لينا النابلسي” في المياه القريبة من غزة عند الساعة 2:50 فجرًا، وكانت تقل ناشطين من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، بينهم كيم آه-هيون وجوناثان فيكتور لي.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن هذا الحادث يأتي بعد يومين فقط من استيلاء القوات الإسرائيلية على سفينة إغاثة أخرى تحمل اسم “كيرياكوس إكس”، كانت تقل ناشطين دوليين من بينهم كيم دونغ-هيون، ضمن تحركات إنسانية متجهة إلى القطاع.

ووصف الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ هذه الإجراءات بأنها تجاوز للحدود، مشددًا على أن موقع الاعتراض لم يكن ضمن المياه الإقليمية الإسرائيلية، وموجهًا حكومته بضرورة التعامل مع القضية “بصرامة وفق القانون الدولي”.

وخلال النقاش، طرح الرئيس الكوري تساؤلات بشأن موقف المحكمة الجنائية الدولية من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى صدور مذكرة توقيف بحقه، وهو ما دفعه إلى وصفه بـ”مجرم حرب”، وفق ما نقلته وكالة يونهاب.

كما ناقش الرئيس الكوري مع مستشاريه المواقف الدولية من هذه التطورات، متسائلًا عن مدى استعداد بعض الدول الأوروبية لتنفيذ مذكرات اعتقال في حال دخول نتنياهو إلى أراضيها، وسط تباين في الردود حول هذه المسألة.