بالفيديو.. الكشف عن «أنحف هاتف ذكي» بالعالم وآخر يتغيّر لونه!

كشفت شركة “Tecno Mobileتكنو“ الصينية، “عن أنحف هاتف ذكي في العالم، Tecno Spark Slim“.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، “كشفت الشركة عن الهاتف خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي للجوال (MWC) 2025، الذي يقام في برشلونة في الفترة من 3 إلى 6 مارس”.

ووفق الصحيفة، “تبلغ سماكة الهاتف 5.75 مم فقط (0.226 بوصة)، ما يجعله أقل نحافة من Galaxy Edge الجديد من سامسونغ، الذي يصل إلى 5.84 مم (0.229 بوصة). وقد صُمم باستخدام الألمنيوم المعاد تدويره وهيكل أحادي من الفولاذ المقاوم للصدأ، ما يمنحه مظهرا أنيقا يعكس الضوء كالمرآة”.

ووصفت الشركة الهاتف، “بأنه يجمع بين “التصميم المستقبلي” و”القوة التي لا تتوقف”، مؤكدة أنه يعكس قفزة في عالم الهواتف الذكية، لكنه لا يزال نموذجا تجريبيا، ما يعني أنه لن يطرح للبيع في المستقبل القريب، ورغم ذلك، فهو هاتف متكامل الوظائف وليس مجرد نموذج وهمي”.

ووفق الصحيفة، “يأتي الهاتف بشاشة 6.78 بوصة وبطارية بسعة 5200 مللي أمبير في الساعة، وهي أكبر من بطارية Samsung S25 Ultra (5000 مللي أمبير في الساعة)، الذي تم الكشف عنه مطلع العام خلال حدث Galaxy “Unpacked.

ووفق الصحيفة، “تشير التوقعات إلى إمكانية إطلاق هاتفها فائق النحافة “آيفون 17 Air” في وقت لاحق من هذا العام، إلى جانب إصدارات أخرى من سلسلة “آيفون 17″، كما كشفت شركة Realme الصينية خلال المؤتمر عن هاتف ذكي يتغير لونه من الأبيض إلى الأزرق عند انخفاض درجات الحرارة، في حين استعرضت “لينوفو” جهاز ThinkBook ‘Flip’ AI PC، الذي يتميز بشاشة ضخمة مقارنة بلوحة المفاتيح”.

This is the TECNO Spark Slim, a smartphone that is just 5.75mm thin.



⚡6.78-inch 3D Curved AMOLED display

⚡50MP Dual Camera Setup

⚡5,200mAh Battery



How many slim phones are we getting in 2025?👀#MWC25 #TrakinatMWC pic.twitter.com/BEjTbz1qKg — TrakinTech (@TrakinTech) March 3, 2025

Meizu”“ تطلق هاتفها مجهزا بأفضل الكاميرات

تستعد “شركة Meizu”، لإطلاق هاتفها الجديد الذي يتميز بسرعة في معالجة البيانات وكاميرات ذات قدرات تصوير ممتازة.

وبحسب الشركة، “حصل هاتف Meizu Note 22 الجديد على هيكل مصنوع من أجود المواد، أبعاده (165.2/75.5/8.4) غ، وعلى شاشة IPS LCD، مقاسها 6.78 بوصة، دقة عرضها (2436/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 393 بيكسل/الإنش، ويعمل الهاتف بنظام أندرويد مع واجهات Flyme OS، ومعالج Mediatek Helio G99، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكر تخزين داخلية بسعة 128 و256 غيغابايت”.

ووفق الشركة، “كاميرته الأساسية زوّدت بعدسة بدقة 108 ميغابيكسل، تتمتع بقدرات تصوير مميزة، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 32 ميغابيكسل، وحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط، وسيطرح بألوان أساسية هي الأزرق والبنفسجي والأبيض والذهبي”.

“Lenovo” تكشف عن حاسب مميز بشاشة قابلة للطي

كشفت “شركة”Lenovo عن “نموذج حاسب محمول مميز التصميم، جهّز بشاشة لمسية كبيرة قابلة للطي”.

وبحسب الشركة، “أكثر ما يميز جهاز ThinkBook Flip الجديد هو شاشته الأساسية المرنة القابلة للطي من المنتصف، والتي أتت بمقاس 18.1 بوصة، ودقة عرض (2000/2664) بيكسل، وعند طيها نحو الخلف يحصل المستخدم على شاشة بمقاس 13.1 بوصة، وبطي الشاشة الرئيسية إلى الخلف يتحول الجهاز إلى حاسب لوحي كبير بشاشة لمسية، وتظهر على الشاشة لوحة مفاتيح افتراضية، ويضمن الأداء المميز لهذا الجهاز معالج процессор Intel Ultra 7، وذواكر وصول عشوائي من نوع LPDDR5X بسعة تصل إلى 32 غيغابايت، وعلى ذواكر تخزين داخلية من نوع “SSD.

ووفق الشركة، “حصل الحاسب أيضا على لوحة تحكم ذكية أطلقت عليها لينوفو اسم Smart ForcePad، تتيح تخصيص عناصر التحكم والأيقونات وفقا لاحتياجات المستخدم، كما جهّز بمنافذ Thunderbolt 4، وماسح لبصمات الأصابع لضمان حماية البيانات، وكاميرا ويب”، و”التسريبات تشير أنه قد يطرح في الأسواق العالمية قبل نهاية العام الجاري، وبسعر قد يتجاوز الـ 3000 دولار”.

“شركة ZTE” تطلق أفضل هواتفها قريبا

أعلنت “شركة ZTE”، “عن هاتفها الجديد الذي يتوقع له أن يحقق مبيعات ممتازة بسبب مواصفاته وتقنياته المتطورة”.

وبحسب الشركة، “حصل هاتف Nubia Focus 2 Ultra على هيكل مميز التصميم سماكته 7.5 ملم، وزوّد بشاشة AMOLED، مقاسها 6.8 بوصة، دقة عرضها (2392/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 2800 شمعة/م، ويعمل الهاتف بنظام Android 15، ومعالج Unisoc T760، ومعالج رسوميات Mali-G57، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 غيغابايت”.

وبحسب الشركة، “كاميرته الأساسية حصلت على عدسة بدقة 50 ميغابيكسل، وعدسة ultrawide بدقة 20 ميغابيكسل، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 32 ميغابيكسل، توثق فيديوهات FHD بمعدل 30 إطارا في الثانية”.

و فق الشركة، “حصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB-C، وشريحة NFC، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبوصلة إلكترونية، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الاصطناعية، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واط”.