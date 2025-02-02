غزة والضفة.. مقتل أكثر من 50 فلسطينيّ والمستوطنون الإسرائيليون يحرقون مسجداً (فيديو)

أقدم مجموعة من المستوطنين، على إحراق مسجد في تجمع عرب المليحات شمال غرب مدينة أريحا في الضفة الغربية.

وقال المشرف العام لمنظمة “البيدر” للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات في حديث لوكلة “وفا” الفلسطينية، إن “عددا من المستوطنين سكبوا مادة مشتعلة وأضرموا النار في مسجد بتجمع عرب المليحات، ما أدى لإحراقه بالكامل كما أضرموا النار في جرار زراعي”.

وبحسب “وفا”، “يأتي هذا الاعتداء في ظل انتشار البؤر الاستيطانية بنهاية طريق المعرجات، شمال غرب مدينة أريحا، وضمن سلسلة هجمات تهدف إلى تهجير المواطنين والاستيلاء على مساكنهم وممتلكاتهم”.

من جهته، قال مدير أعمال مديرية أوقاف أريحا والأغوار محمد عويدات “إن الاعتداء على بيت من بيوت الله بالحرق ما هو إلا جريمة نكراء تستدعي كل عبارات الاستنكار”.

وطالبت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان “بالعمل على منع تكرار هذه الأعمال الشنيعة، والتي تضرب بحقوق الإنسان، وخاصة حقه في العبادة بعرض الحائط”.

ودان المجلس الوطني الفلسطيني إحراق المستوطنين مسجد قرية عرب المليحات في منطقة المعرجات شمال مدينة أريحا، واعتبره “جريمة”، وقال المجلس الوطني في بيان رسمي: ” إن هذه الجريمة ليست سوى حلقة جديدة في سلسلة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل والمستوطنون بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته، والتي تهدف إلى ترسيخ سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري تحت مظلة حكومة الاحتلال العنصرية”.

وحمل المجلس “الحكومة الإسرائيلية اليمينية المسؤولية الكاملة عن تصعيد الإرهاب والعدوان ضد الشعب الفلسطيني، وتواصل تنفيذ أجندة عنصرية تهدف إلى طمس الهوية الفلسطينية، وتنفيذ مخطط التهجير والتطهير”.

وطالب المجلس المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان، “بالتحرك العاجل لوضع حد لهذه الجرائم، ومحاسبة المستعمرين على انتهاكاتهم المتكررة، وفرض عقوبات دولية على دولة الاحتلال لوقف سياساتها العنصرية، والاستعمارية”.

وكان أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، “قتله أكثر من 50 شخصا واعتقال أكثر من 110 مطلوبا في مخيم جنين بالضفة الغربية”.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن “القوات الأمنية تمكنت خلال الحملة من كشف ومصادرة عشرات قطع الأسلحة وتدمير مئات العبوات الناسفة وعشرات العبوات الأخرى”.

من جهتها، ردت حركة “حماس” على بيان الجيش الإسرايلي، مؤكدة أن “استمرار جرائم الاحتلال الصهيوني في جنين ونسف المنازل لن يحطم إرادة الشعب الفلسطيني بل سيزيد صلابة المقاومين”.

وأضافت: أن “التفجيرات الضخمة في جنين ونسف عدد كبير من المنازل دليل على استمرار حرب الإبادة بحق شعبنا بالضفة الغربية”، متابعا: “المحتل يصر على نهج جرائم الحرب التي ارتكبها بغزة في ظل الصمت الدولي وغياب المحاسبة”.

#عاجل القضاء على أكثر من 50 مخربًا واعتقال أكثر من 110 مطلوبًا – قوات الأمن تواصل الحملة لاحباط الأنشطة الإرهابية في منطقة شمال السامرة



⭕️تواصل قوات جيش الدفاع والشاباك وحرس الحدود حملتها لاحباط الأنشطة الإرهابية والتي تم توسيعها صباح اليوم إلى منطقة قرية طمون.



⭕️حتى الان قضت… pic.twitter.com/CKwYJLPSoH — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 2, 2025

مقتل طفل فلسطيني بقصف إسرائيلي استهدف سيارة وسط قطاع غزة

قتل طفل فلسطيني وأصيب آخرون اليوم الأحد، بقصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية على شارع الرشيد غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

من جانبه، كتب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على “تلغرام” أنه “قبل قليل أغارت مسيرة لسلاح الجو لإبعاد مركبة مشبوهة تحركت نحو شمال قطاع غزة من وسطه من دون العبور في طريق الفحص المتفق عليه مما شكل خرقا لمسار الاتفاق”.

وأضاف: “قبل الغارة تم اتخاذ خطوات عديدة لتقليص إمكانية إصابة مدنيين شملت استخدام ذخيرة دقيقة واستطلاع جوي”.

كما أكد أن “جيش الدفاع مصمم على تطبيق الاتفاق بالكامل لاعادة المختطفين وهو مستعد لكل السيناريوهات وسيواصل اتخاذ ما يلزم من خطوات لازالة أي تهديد فوري لجنود جيش الدفاع”.