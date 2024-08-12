بالفيديو.. «المشري» يلقي كلمة حول انتخابات رئاسة المجلس!

نشر المجلس الأعلى للدولة، كلمة قال إنها “لرئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري من مقر المجلس بالعاصمة طرابلس”.

وقال المشري خلال الكلمة: “بالإشارة إلى جلسة انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة التي اقيمت يوم الثلاثاء الماضي والتي أسفرت في جولتها الثانية عن فوزنا بمنصب رئيس المجلس بشكل سليم وواضح، لم يستطع مجلس الدولة استكمال انتخابات بقيمة مكتب الرئاسة لظروف يعلمها الجميع بسبب جدل قانوني حول ورقة إنتخابية”.

وأضاف: “اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للدولة فصلت في هذا الجدل القانوني وهي الجهة المختصة، وأدعو زميلي وأخي الرئيس السابق السيد محمد تكالة إذا كان لديه أي إعتراض على هذا الأمر فهناك طرق سلمية كفلها القانون ويمكنه الإلتجاء للقضاء”.

وتابع المشري: “نحن لن نكون ظالمين أو رافضين لأي أحكام قانونية ونحن تحت القانون واذا أقر له القضاء بأي حقوق فلا مانع لدينا من إعادة الانتخابات”، مضيفا: “باشرنا عملنا بمقر المجلس الأعلى للدولة لغرض استكمال الاستحقاقات الانتخابية والانطلاق بالمجلس الأعلى للدولة إلى مهامه المنوطة به”.

وقال: “رئيس المجلس الأعلى للدولة هو رئيس لكل أعضاء المجلس سواء الذي انتخبوه أو الذين لم ينتخبوه وسأتعامل معهم على قدر المساواة، واستكمال الاستحقاق الانتخابي يعني اكتمال هيئة رئاسة المجلس وبالتالي يستطيع المجلس أن يعمل بكل كوادره نحو تحقيق أهدافه وأبرزها هو الوصول إلى انتخابات عامة بأسرع وقت ممكن”.

وأضاف المشري: “أدعو إخواني وزملائي بالمجلس الأعلى للدولة أن نعمل يداً واحدة للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة نستطيع من خلالها تسليم الأمانة إلى الشعب ومن يختاره، وستكون لنا جلسات تشاورية عاجلة مع كل أعضاء المجلس وجلسة تشاورية عامة للمجلس ثم بعد ذلك إستكمال انتخابات أعضاء هيئة الرئاسة”، مضيفا: “سنعمل على إنهاء أي خلافات داخل المجلس الأعلى للدولة”.

وقال: “وحدة المجلس الأعلى للدولة هو وحدة للعاصمة طرابلس وللمنطقة الغربية بشكل عام تمهيداً لوحدة وطنية جامعة شاملة لكامل القطر الليبي والذهاب إلى الانتخابات تحقق أسمى معاني الوحدة الوطنية، وأتينا لا لخصومات ولا لتصفية حسابات ولا أحقاد، ونحن هنا لغرض توحيد البلاد والمرور بالعملية السياسية بشكل سلس وسليم”.

وتابع المشري: “نتأسف على ما حدث في العاصمة طرابلس خلال الايام الماضية وندعو الى التهدئة وحقن الدماء، وندعو بالسلامة إلى أهالينا في الجنوب الشرقي وبمدينة الكفرة بسبب ما تسببته الأمطار الغزيرة من سيول”.

وختم بالقول: “لا يفوتنا أيضاً التعريج على ما يحدث لإخوتنا في غزة من عدوان وأعمال إجرامية وأدعو دعم إخوتنا ومؤازرتهم من قبل كل الشعب الليبي سواء بالمعونة أو المقاطعة”.

كلمة رئيس المجلس الأعلى للدولة السيد خالد المشري من مقر المجلس بالعاصمة طرابلس: – بالإشارة إلى جلسة انتخابات رئاسة… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة‏ في الأحد، ١١ أغسطس ٢٠٢٤