بالفيديو.. المظاهرات تعمّ أرجاء تركيا احتجاجاً على اعتقال «إمام أوغلو»

شهدت عدة مدن تركية، مظاهرات حاشدة، مساء الأربعاء، “احتجاجا على توقيف عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الخصم الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان، رغم فرض السلطات حظرا على التظاهرات والتجمعات في اسطنبول والولاية لمدة 4 أيام”.

ورغم محاولة منع تنظيم الاحتجاجات، “تجمع آلاف المتظاهرين خارج مقر شرطة إسطنبول، ومجلس بلدية المدينة، وخارج مقر حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه إمام أوغلو”.

وأفادت قناة “هالك ت في” أن “المتظاهرين خرجوا إلى الشوارع في العاصمة أنقرة، حيث وقعت اشتباكات بين الطلاب والشرطة في جامعة الشرق الأوسط التقنية في أنقرة، وسط أنباء عن اعتقال متظاهرين”.

ووصف أحد المتظاهرين اعتقال عمدة اسطنبول بأنه “غير قانوني” و”لا أساس له”، وأضاف: “هذه ليست ديمقراطية، إنها ديمقراطية زائفة، الشعب لا يستحق هذا، نحن كبشر مستاؤون طبعا، نحن مستاؤون”، فيما “أغلقت شرطة مكافحة الشغب الطرق المؤدية إلى مركز الأمن حيث اقتيد رئيس البلدية المعتقل بعد القبض عليه”.

هذا “ويعتبر إمام أوغلو، زعيمَ المعارضة الشعبية وأهم منافس للرئيس رجب طيب أردوغان، وتتهمه السلطات ومساعديه بالتورط في قضايا فساد، بما في ذلك الابتزاز والاحتيال، فضلاً عن مساعدة حزب العمال الكردستاني، وهو حزب محظور تصنفه أنقرة وواشنطن وحلفاء أتراك آخرون على أنه منظمة إرهابية، ويأتي اعتقال إمام أوغلو في خضم حملة قمع واسعة النطاق طالت شخصيات معارضة، والتي واجهت انتقادات باعتبارها محاولة لإسكات المعارضة بدوافع سياسية، وقبل ذلك بيوم، ألغت جامعة إسطنبول شهادة البكالوريوس التي كان يحملها رئيس البلدية، وهي شرط أساسي للترشح للانتخابات بموجب القانون التركي”.

المعارضة تدعو إلى مزيد من الاحتجاجات

دعا حزب الشعب الجمهوري، المعارض الرئيسي في تركيا، “إلى مزيد من الاحتجاجات في إسطنبول”.

وصرح متحدث باسم الحزب لـ”فرانس برس”، “أنه من المتوقع أن يلقي زعيم حزب الشعب الجمهوري، الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، كلمة أمام أنصاره خارج مبنى بلدية إسطنبول مساء الخميس، كما خطط طلاب الجامعات لتظاهرات في أكبر مدينة تركية”.

🇹🇷TURKEY: MASS PROTESTS AGAINST ERDOĞAN



Hundreds of thousands of Turks took to the streets, after the detention of Istanbul mayor and Erdogan’s opposition leader Ekrem İmamoğlu.



These protests , calling for a revolution are happening in Istanbul, Ankara, Izmir, Trabzon, and… pic.twitter.com/G89t1nfp0J — Voice From The East (@EasternVoices) March 19, 2025

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Protests continue in Turkey

Protests have also now started in Ankara as well.

METU students who wanted to carry their rebellion from the campus to Kızılay were subjected to a pepper gas attack by the police! pic.twitter.com/Lf2PwBIJtW — botin kurdistani (@kurdistanibotin) March 20, 2025

Turkish police used tear gas to disperse large crowds in Ankara after protests erupted over the removal of Istanbul’s mayor. #Turkey #Ankara #Protests #BreakingNews‌ pic.twitter.com/r2MXxyHs21 — Ali Shunnaq (@schunnaq) March 19, 2025