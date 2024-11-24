إعلان النتائج الأولية للفائزين بانتخابات المجالس البلدية

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في مؤتمر صحفي، النتائج الأولية للفائزين بانتخابات المجالس البلدية المجالس البلدية (المجموعة الأولى 2024).

وأكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، “أن المفوضية لا تنحاز لأي طرف أو قائمة انتخابية، وهدفها هو ضمان نزاهة العملية الانتخابية”.

وقال السايح: “نسعى لضمان أعلى المعايير الدولية في تنظيم وتنفيذ الانتخابات، مع احترام المبادئ المتعارف عليها عالميا، ومبدأ الحياد هو الأساس في تعاملنا مع جميع الأطراف السياسية، سواءً في السلطة أو خارجها”.

وأضاف: “نواصل العمل على إبقاء المفوضية جاهزة لأي عملية سياسية، مع الاستعداد الكامل والموارد اللازمة لضمان نجاحها”.

وأعلن رئيس المفوضية، “إلغاء عملية الاقتراع في إحدى مراكز بلدية الشويرف بسبب وجود خرق في العملية الانتخابية”.

وأوضح السايح أن “القرار جاء نتيجة التعدي على أصوات الناخبين في مراكز الاقتراع، وتحديدا في المحطة رقم 2″، مما استدعى اتخاذ هذا الإجراء لضمان نزاهة العملية الانتخابية”.

وأفاد السايح “بأن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية للمجموعة الأولى قد تجاوزت 77.2 في المائة، من المسجلين في السجلات الانتخابية”.

وأكد أن “هذه النسبة تعد الأعلى التي سجلت حتى الآن في تاريخ المفوضية، مشيرا إلى أهمية هذه الانتخابات في تعزيز المشاركة الشعبية وبناء الثقة في النظام الانتخابي، مشددا على أن المفوضية تواصل جهودها لضمان الشفافية والنزاهة في جميع مراحل العملية الانتخابية”.

كما أكد السايح أن “المفوضية ستواصل متابعة سير الانتخابات في باقي المناطق، مع الالتزام التام بالقوانين لضمان نزاهة التصويت وحقوق الناخبين”.

وقال عماد السائح: “منذ يوم 17 وحتى 19 نوفمبر، استلم مركز العد والإحصاء 1550 استمارة نتائج، تم إدخالها بالمنظومة لجدولتها”، مشيرا إلى أن “التأخير كان بهدف التدقيق، لا بهدف الكشف عن تزوير وما إلى ذلك من أمور”.

كما أعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، “تحديد موعد انتخابات المجموعة الثانية من المجالس البلدية ليكون في 25 يناير المقبل، مع بدء فترة الطعون الانتخابية غدًا الإثنين ولمدة 15 يومًا”.

وأوضح السايح “أن نتيجة الانتخابات في بلديتي نسمة والزنتان ستُحسم عن طريق القرعة، نتيجة لتساوي الأصوات بين القوائم المتنافسة”.

وأشار إلى أن “القرعة ستجرى بعد انتهاء فترة الطعون، وفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية”.