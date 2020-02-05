بالفيديو.. المقريف: كنا نُخطط لاختطاف القذافي عبر كابتن طائرته!

كشف رئيس المؤتمر الوطني العام سابقاً الدكتور محمد المقريف، عن محاولة اختطاف لزعيم النظام السابق معمر القذافي، خططت لها المعارضة الليبية.

وخلال برنامج “شاهد على العصر” المذاع على قناة “الجزيرة”، أوضح المقريف أن عملية الاختطاف جرى التخطيط والتنسيق لها في الجزائر، خلال لقاء جمع المقريف وأشخاص من المعارضة مع مسؤولي المخابرات الجزائريين.

وأشار المقريف إلى وجود مشروع لديهم آنذاك وصفه بأنه كان على درجة كبيرة من الخطورة والحساسية، يتمثل في التواصل مع شخص أجنبي لم يسمه، كان الطيار الخاص برحلات معمر القذافي، منوهاً بان هذا الشخص كان على استعداد للمشاركة في خطف معمر القذافي.

ونوه بأنه تم التفاهم على خطة تامة لإتمام الأمر، مشيراً إلى أن الخطة كانت تنص على خطف القذافي والذهاب به إلى تونس، لتتم بعد ذلك محاكمته وقتله.

شاهد على العصر الجزير 10 المقريف: خططنا لاختطاف القذافي بالتنسيق مع الطيار الخاص به لإحضاره إلى #تونس لمحاكمته ثم إعدامه شاهدوا الحلقة على يوتيوب: https://aja.me/n5884 Gepostet von ‎الجزيرة – ليبيا‎ am Dienstag, 4. Februar 2020

يُشار إلى أن محمد المقريف مواليد 1940، ومتحصل على شهادة في الاقتصاد وكتوراة في المالية من بريطانيا، يعتبر من أبرز معارضي معمر القذافي، وكان مطارداً من قِبل أجهزة استخباراته.

وأمضى في المنفى أكثر من 31 عاماً لاجئاً سياسياً في الولايات المتحدة الأمريكية، قبل عودته إلى ليبيا مع اندلاع ثورة 17 فبراير عام 2011.

وتولى المقريف عدد من المناصب في عهد النظام السابق خلال سبعينيات القرن الماضي.