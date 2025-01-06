بالفيديو.. «النمروش» يجري جولة تفقدية في منطقة أبوصرة بمدينة الزاوية

تواصل المنطقة العسكرية “الساحل الغربي”، عملياتها العسكرية للقضاء على أوكار الجريمة والتهريب، حيث نفذت الليلة الماضية سلسلة من الضربات الجوية استهدفت مواقع لتهريب الوقود داخل مدينة الزاوية في منطقة اسبان، مما أسفر عن تدمير عدد من الأوكار المشبوهة.

وشددت المنطقة على “أهمية التزام المدنيين بالابتعاد عن مناطق العمليات والأوكار غير القانونية، وتدعو المواطنين إلى تعزيز التعاون مع الجهات العسكرية والأمنية عبر الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة أو تجمعات خارجة عن القانون لضمان الأمن والاستقرار في المدينة”.

وكان قام آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي، الفريق الدكتور صلاح الدين النمروش، رفقة آمر الشرطة العسكرية الغربية اللواء علي الذيب اليوم الأحد، بجولة تفقدية في منطقة أبوصرة بمدينة الزاوية، بهدف الاطمئنان على الأوضاع الأمنية ومتابعة سير الأمور في المنطقة.

وكانت المنطقة العسكرية الساحل الغربي، أكد “استمرارها في ملاحقة أوكار المخدرات دون تهاون، والتزامها بحماية الشباب وردع مروجي السموم الذين حولوا أبناءنا إلى ضحايا في مختلف مناطق الساحل الغربي”.

فيديو| قام آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي، الفريق الدكتور صلاح الدين النمروش، رفقة آمر الشرطة العسكرية الغربية… تم النشر بواسطة ‏المنطقة العسكرية الساحل الغربي‏ في الأحد، ٥ يناير ٢٠٢٥