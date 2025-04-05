بالفيديو.. اليابان تكشف وسيلة نقل ذات «قدرات فائقة»

كشفت اليابان عن وسيلة نقل جديدة قالت إنها “يمكنه بقدراته الفائقة التنقل حتى على التضاريس الجبلية الصعبة”.

وعرضت شركة “كاواساكي” اليابانية، “مركبة على الطرق الوعرة، ذات أربعة أرجل، وهي نموذج تصوري للروبوت “كورليو”.

ووفق الشركة، “يعتمد تصميم الروبوت على مظهر الأسد، وتم تركيب محرك هيدروجين بداخله، ويتم التحكم فيه عن طريق تحويل مركز الثقل، كما هو الحال عند ركوب الخيل، وتم تطوير هذا النموذج كجزء من رؤية الشركة لـ “النقل المستقبلي في عام 2050”.

وبحسب الشركة، “سيتم عرض المنتج الجديد في معرض “إكسبو 2025″ في أوساكا، الذي يبدأ في 13 أبريل المقبل”.