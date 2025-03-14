بالفيديو.. اندلاع حريق بـ«طائرة ركاب» في مطار أمريكي

شهد مطار “دنفر” بولاية “كولورادو” الأمريكية، اندلاع حريق في طائرة ركاب، بعد هبوطها وتوجهها نحو بوابة المطار.

ووفقا لبيان صادر عن “أميركان إيرلاينز”، أنه “بعد إقلاع الطائرة “بوينغ 737-800″ من مطار كولورادو سبرينغز متجهة إلى مطار دالاس فورت وورث الدولي، أبلغ الطاقم عن اهتزازات غير طبيعية في أحد المحركات”.

وأشار البيان إلى أنه “تم تحويل مسار الرحلة إلى مطار دنفر الدولي، حيث هبطت بسلام، لكن بعد الهبوط، وأثناء سير الطائرة على المدرج نحو البوابة، اشتعلت النيران في المحرك المصاب”.

وأوضحت “أميركان إيرلاينز” أنه “تم تنفيذ إجراءات الإخلاء باستخدام المنزلقات الطارئة، فيما ظهرت لقطات مصورة تظهر وقوف الركاب على أجنحة الطائرة أثناء عملية الإخلاء”.

وأشادت الخطوط الجوية الأمريكية، “سرعة استجابة طاقمها، وفريق مطار دنفر الدولي، وفرق الاستجابة الأولية”، مؤكدة أن “سلامة الركاب كانت الأولوية القصوى. كما تم نقل جميع الركاب الـ172، بالإضافة إلى 6 من أفراد الطاقم، إلى مبنى المسافرين بشكل آمن”.

من جانبها، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) أنها “ستبدأ تحقيقا مفصلا في الحادث لتحديد أسباب اشتعال النيران، مشيرة إلى أن المعلومات المتاحة حاليا أولية وقابلة للتحديث”.

في غضون ذلك، “تمكنت فرق الإطفاء في المطار من إخماد الحريق بسرعة، مما منع تفاقم الموقف. وأكدت مصادر محلية أن جميع الركاب تم إجلاؤهم بنجاح، دون وقوع إصابات”.

BREAKING: An American Airlines plane carrying 178 people appeared to catch fire on the tarmac after making an emergency landing at Denver International Airport Thursday evening, forcing passengers to evacuate by climbing out onto the wing of the plane. https://t.co/gWlirSyILE pic.twitter.com/AOSU1iB24H — CBS News (@CBSNews) March 14, 2025

BREAKING: An American Airlines plane caught fire at Denver International Airport forcing passengers running.



Why does it seem like airline safety is plummeting under Trump? Maybe it’s because he’s making cuts to airline safety? pic.twitter.com/en9sK1hHuJ — Ed Krassenstein (@EdKrassen) March 14, 2025

American Airlines flight 4012 just caught fire at Denver airport pic.twitter.com/EHIGMAqJjJ — Stone (@flynnstone) March 14, 2025

🚨 BREAKING: American Airlines Plane Erupts in Flames at Denver Airport—Passengers Evacuate in Chaos



This isn’t normal.



🔥 An American Airlines plane just caught fire at Denver International Airport.



🔥 Passengers were forced to evacuate onto the wing as flames and thick smoke… pic.twitter.com/VWkUm1B1rn — Brian Allen (@allenanalysis) March 14, 2025