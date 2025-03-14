بالفيديو.. اندلاع حريق بـ«طائرة ركاب» في مطار أمريكي

شهد مطار “دنفر” بولاية “كولورادو” الأمريكية، اندلاع حريق في طائرة ركاب، بعد هبوطها وتوجهها نحو بوابة المطار.
ووفقا لبيان صادر عن “أميركان إيرلاينز”، أنه “بعد إقلاع الطائرة “بوينغ 737-800″ من مطار كولورادو سبرينغز متجهة إلى مطار دالاس فورت وورث الدولي، أبلغ الطاقم عن اهتزازات غير طبيعية في أحد المحركات”.
وأشار البيان إلى أنه “تم تحويل مسار الرحلة إلى مطار دنفر الدولي، حيث هبطت بسلام، لكن بعد الهبوط، وأثناء سير الطائرة على المدرج نحو البوابة، اشتعلت النيران في المحرك المصاب”.
وأوضحت “أميركان إيرلاينز” أنه “تم تنفيذ إجراءات الإخلاء باستخدام المنزلقات الطارئة، فيما ظهرت لقطات مصورة تظهر وقوف الركاب على أجنحة الطائرة أثناء عملية الإخلاء”.
وأشادت الخطوط الجوية الأمريكية، “سرعة استجابة طاقمها، وفريق مطار دنفر الدولي، وفرق الاستجابة الأولية”، مؤكدة أن “سلامة الركاب كانت الأولوية القصوى. كما تم نقل جميع الركاب الـ172، بالإضافة إلى 6 من أفراد الطاقم، إلى مبنى المسافرين بشكل آمن”.
من جانبها، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) أنها “ستبدأ تحقيقا مفصلا في الحادث لتحديد أسباب اشتعال النيران، مشيرة إلى أن المعلومات المتاحة حاليا أولية وقابلة للتحديث”.
في غضون ذلك، “تمكنت فرق الإطفاء في المطار من إخماد الحريق بسرعة، مما منع تفاقم الموقف. وأكدت مصادر محلية أن جميع الركاب تم إجلاؤهم بنجاح، دون وقوع إصابات”.
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