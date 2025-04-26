بالفيديو.. انفجار قوي يهز ميناء استراتيجي في إيران

شهد ميناء “الشهيد رجائي” الواقع في بندر عباس جنوبي إيران انفجارا قويا اليوم، مما أثار تساؤلات حول أسبابه التي لا تزال غير معروفة، حيث وقع الانفجار في مبنى إداري داخل الميناء، وهو أحد أهم المراكز الاقتصادية في إيران والمطل على الشواطئ الشمالية لمضيق هرمز.

وذكرت وسائل إعلامية، أنه “هز انفجار قوي ميناء “الشهيد رجائي” في بندر عباس جنوبي إيران”، ووفقًا للتقارير، “وقع في مبنى إداري داخل الميناء، ولا تزال الأسباب غير واضحة حتى الآن والتحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث والخسائر التي قد تكون نجمت عنه”.

وأكد مدير إدارة الأزمات في محافظة هرمزغان أكد أن “الانفجار كان قويًا جدًا، لكن لم يتم الكشف عن حجم الخسائر أو تفاصيل إضافية حتى اللحظة”.

وقالت وكالة “تسنيم”، إن “الانفجار وقع في خزان وقود”، وأكدت “إيقاف جميع الأنشطة في الميناء حاليا حتى تمكنت قوات الأمن والإغاثة من السيطرة على الوضع بسرعة”.

وقالت وسائل إعلام محلية إن “شدة الانفجار كانت قوية لدرجة أنها هزت الأرض وسمع صوتها في المدن القريبة، كما أدى الانفجار إلى تحطم زجاج مباني بعيدة عن الميناء بعدة كيلو مترات”.

https://twitter.com/Tasnimnews_Fa/status/1916056020457079292?t=KSsiHkgSAep5nOiCFfOG0g&s=19342%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.skynewsarabia.com%2Fworld%2F1792189-D981D98AD8AFD98AD988-D8A7D986D981D8ACD8A7D8B1-D983D8A8D98AD8B1-D985D98AD986D8A7D8A1-D8A7D995D98AD8B1D8A7D986D98A

يذكر أن “ميناء “الشهيد رجائي” هو أحد أهم الموانئ في إيران، ويقع في بندر عباس بمحافظة هرمزغان جنوب البلاد”.

ويتميز “بموقعه الاستراتيجي على الشواطئ الشمالية لمضيق هرمز، مما يجعله مركزًا رئيسيًا للتجارة البحرية في المنطقة، وتبلغ مساحة الميناء حوالي 2400 هكتار، ويضم 23 رصيفًا بعمق يصل إلى 15 مترًا، مما يتيح له استقبال السفن الكبيرة”.

والميناء “مسؤول عن حوالي 85% من إجمالي عمليات التحميل والتفريغ في الموانئ الإيرانية، ويُعتبر منطقة اقتصادية خاصة. كما أنه مجهز بخطوط سكك حديدية تمتد لمسافة 23.5 كيلومترًا، مما يعزز من كفاءته في نقل البضائع”.