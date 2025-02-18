بالفيديو.. انقلاب طائرة ركاب أمريكية بمطار «تورنتو» في كندا

أصيب 15 شخصاً على الأقل في حادث انقلاب طائرة عند هبوطها بمطار تورونتو بيرسون الدولي في كندا، الاثنين.

وقال مسؤولون كنديون “إن الطائرة التابعة لشركة “دلتا” الأميركية، كانت تقل 80 راكباً، وتعرضت للحادث على أرضية مطار تورونتو بيرسون الدولي، الذي كان يتعرض لعاصفة ثلجية قوية”.

وأظهرت لقطات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي الطائرة وهي مقلوبة، بينما كان عمال الطوارئ يعملون على إجلاء الركاب.

وأفاد مطار بيرسون في وقت سابق، الاثنين، بأنه يتعامل مع رياح شديدة بسبب العاصفة الثلجية القوية التي تضرب المنطقة.

وقالت هيئة الإسعاف المحلية، إن 12 شخصاً أصيبوا بجروح طفيفة، وتم نقلهم لتلقي الرعاية الطبية، فيما يوجد اثنان آخران في حالة حرجة.

ويأتي الحادث في كندا بعد حوادث أخرى وقعت في أميركا الشمالية في أواخر يناير، أبرزها اصطدام مروحية تابعة للجيش الأميركي بطائرة ركاب في واشنطن، مما أودى بحياة 67 شخصاً، وأيضاً تحطم طائرة نقل طبية في فيلادلفيا أودى بحياة 7 أشخاص.

Horrifying.

Plane from Minneapolis to Toronto upside down on the runway.

The word from the airport is, “All passengers and crew are accounted for.”

Praying that means they are okay.



pic.twitter.com/nqhTpz4ZyG — Brian Lilley (@brianlilley) February 17, 2025