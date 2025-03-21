بالفيديو.. انقلاب طائرة في البرتغال بسبب «الرياح القوية»

انقلبت طائرة في البرتغال بسبب الرياح القوية، التي بلغت سرعتها حين وقوع الحادثة 120 كيلومترا في الساعة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، “أن العاصمة البرتغالية لشبونة، تتعرض منذ صباح أمس الخميس للعاصفة “مارتينيو”، التي تسببت في رياح تجاوزت سرعتها 120 كم/ساعة، مما أدى إلى أضرار واسعة في أنحاء المدينة، كما أدت العاصفة إلى سقوط شجرة على خط السكة الحديدية في كاشكايش، مما تسبب في تعطيل أحد أهم خطوط القطارات في منطقة لشبونة الكبرى، وأصيب سائق أحد القطارات بجروح طفيفة نتيجة الحادث”.

ووفق ما ذكرت المعلومات، “خلال الليل، تسببت الرياح العاتية في انقلاب ثلاث طائرات صغيرة في مطار “تايريس”، وسقوط الأشجار على عدد من السيارات، ولم يتم تسجيل إصابات بشرية”.

ووفقا لهيئة الطوارئ والحماية المدنية البرتغالية، “تم تسجيل 4,200 حادثة مرتبطة بالعاصفة. كما أعلنت بلدية لشبونة في بيان رسمي عن إصابة ستة أشخاص بجروح طفيفة”.

⚠️ Depressão Martinho com a força do vento virou várias aeronaves no Aeródromo de Cascais, em Tires, na noite passada! 🛩️ pic.twitter.com/6sv1NV1L0j — António Pinto Pereira (@a_pinto_pereira) March 20, 2025