بالفيديو.. انهيار «مئذنة مسجد» في تركيا بسبب الرياح الشديدة

انهارت مئذنة أحد المساجد الكبرى في ولاية تشانكيري وسط تركيا، بسبب الرياح القوية التي ضربت الولاية.

وبحسب مقطع فيديو تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر في الفيديو سقوط إحدى المئذنتين بمسجد “بادمليك” الواقع في شارع “طاش” بمنطقة “عبد الخالق رندا” بولاية تشانكيري بسبب الرياح الشديدة، وألحقت القطع المنهارة من المئذنة أضرارا بالمحال التجارية والمركبات في المنطقة المحيطة، دون ورود أنباء عن خسائر في الأرواح أو إصابات في الحادثة.

وقال عمدة تشانكيري إسماعيل حقي إيسن: “إن المئذنة انهارت بسبب الرياح القوية، وهناك أيضا مشكلة في المئذنة الأخرى، فهي تهتز، ولهذا السبب اتخذنا احتياطاتنا خوفا من أن تسقط”.

وحذر إيسن من تعرّض الهياكل، خاصة تلك الموجودة على الأسطح، للتفكيك أو الانهيار، قائلا: “نحذر المواطنين من الخروج، هذه كارثة، وجميع فرقنا موجودة في الميدان، ونحن نعمل من أجل سلامة حياة مواطنينا”.

هذا وتعد تشانكري إحدى ولايات منطقة وسط الأناضول، وتتألف من 12 مدينة عاصمتها مدينة تشانكري، وتبلغ مساحة الولاية الإجمالية 7 آلاف و388 كيلومترا مربعا، بتعداد سكاني يقدر 200 ألف نسمة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية التركية، حذرت من هطول أمطار كثيفة وعواصف في عشرات الولايات التركية.