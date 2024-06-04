بالفيديو.. انهيار مبنى في مصر يتسبب بوقوع ضحايا

انهار مبنى سكني من خمسة طوابق، مأهول بالسكان، بمحافظة الدقهلية في مصر، وسط أنباء عن سقوط ضحايا.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن محافظ الدقهلية، “بأن حادث انهيار المبنى أسفر عن خسائر في الأرواح، وتحاول فرق الإنقاذ انتشال عدد من الضحايا الذين ما زالوا تحت الأنقاض”.

وذكرت محافظة الدقهلية، “أن الانهيار وقع بسبب ارتطام رافعة مخصصة لنقل الأثاث المنزلي كان يستخدمها أحد السكان لنقل أثاثه”.

هذا وتتزايد ظاهرة انهيارات المباني في مصر، ففي سبتمبرالماضي انهار عقار في منطقة الجيزة بالقرب من القاهرة، وأسفر عن وفاة فتاة، وفي مطلع الشهر نفسه، قتل 4 أشخاص وجرح 5 في انهيار مبنى مكون من 4 طوابق في إحدى المناطق الشعبية شمالي العاصمة المصرية القاهرة، وفي يوليوالماضي، انهار مبنى سكني مكون من 5 طوابق في إحدى المناطق الشعبية شمالي القاهرة، مما أدى إلى مقتل 12 شخصًا على الأقل.