بالفيديو.. بريطاني يناشد المواطنين بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية

ناشد مواطن بريطاني ظهر بمقطع فيديو في متجر بمدينة مانشستر، الزبائن، بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية

وظهر المواطن والناشط البريطاني في الفيديو، وهو يحمل مكبر صوت في أحد متاجر سينسبري بمدينة مانشستر البريطانية، لتوعية الزبائن بعدم شراء المنتجات الإسرائيلية أو العلامات التجارية الداعمة للاحتلال.

وقال: ثمار الأفوكادو تأتي من المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية، مطالبا المشترين بمراجعة الملصقات ومعرفة مصدر كل سلعة، والتأكد كيلا تكون مشترياتهم سببًا في دعم الإبادة الجماعية في غزة.

وقال الناشط: يمكننا دعم العدالة من خلال ما نشتريه وما لا نشتريه، لذا من فضلكم لا تشتروا المنتجات الإسرائيلية، إذا كنت تعارض المذابح في غزة والتطهير العرقي الذي يحدث هناك.