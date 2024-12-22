بعد 13 عاماً «وليد جنبلاط» في دمشق.. الشرع: لبنان عمق استراتيجي وخاصرة لسوريا

قال زعيم هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع الملقب بـ”أبو محمد الجولاني”، خلال لقاءه مع الزعيم اللبناني وليد جنبلاط الذي زار دمشق، “إن نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد هو من قتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، متعهدا باحترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه”.

وأكد الجولاني خلال اللقاء أن |تدخل النظام السوري في الشأن اللبناني كان سلبيًا على مدى العقود الماضية، مشيرا إلى أن “النظام السوري قتل السيد رفيق الحريري”، في إشارة إلى اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق|.

وأضاف الجولاني: “معركتنا أنقذت المنطقة من حرب إقليمية كبيرة وربما حرب عالمية، وسوريا الآن تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف في لبنان، ولن تكون حالة تدخل سلبي كما كان في السابق”.

وفي حديثه عن المرحلة المقبلة، قال الجولاني: “سوريا دخلت مرحلة جديدة في بناء الدولة والابتعاد عن الثأر، ونحترم سيادة لبنان ووحدة أراضيه وأمنه”.

كما أعرب عن أمله في أن “ينتهي الانقسام الطائفي في لبنان وأن تحل الكفاءات مكان المحاصصة، مؤكدا أن لبنان يمثل عمقا استراتيجيا وخاصرة لسوريا، مما يستدعي بناء علاقة استراتيجية وثيقة بين البلدين”.

وشدد الجولاني على أن سوريا “لن تنصر طرفا على آخر في لبنان”، مجددا التزامه باحترام تنوع الطوائف والثقافات في المنطقة، ومؤكدا أن الإسلام في سوريا “يحمي حقوق جميع الطوائف والملل”.

وفي وقت سابق اليوم، وصل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى دمشق على رأس وفد من نواب كتلة اللقاء الديمقراطي ورجال الدين الدروز لتهنئة القائد العام للإدارة السورية أحمد الشرع.

ويضم الوفد اللبناني وليد جنبلاط ووائل أبو فاعور وسامي أبي المنى وتيمور جنبلاط حيث يلتقي مع أحمد الشرع ورئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال للبحث في مستقبل الأوضاع على الساحتين السورية واللبنانية ومستقبل العلاقات بين البلدين.

وتعد هذه الزيارة لأول شخصية سياسية لبنانية تصل دمشق للقاء الشرع.

كما تناقلت وسائل إعلام أنباء تفيد بوصول وفد سعودي رفيع المستوى الى قصر الشعب بدمشق للقاء أحمد الشرع .

وزير الاقتصاد السوري لصناعيي حلب: الأمور تسير نحو الأفضل

بحث وزير الاقتصاد والموارد السوري باسل عبد العزيز مع الصناعيين في حلب مختلف الموضوعات المتعلقة بالصناعة والعمل والإنتاج في محافظة حلب.

ونشرت صفحة وزارة الصناعة على الفيسبوك منشورا جاء فيه: “طمأن الوزير عبد العزيز في مستهل الاجتماع كل الصناعيين بأن الأمور تسير نحو الأفضل، سواء على صعيد تحسين البنى التحتية أو تعديل الأنظمة والقوانين، وخصوصا ما يتعلق بالنظام الضريبي، حيث إنه بشكله الحالي مرفوض تماماً، وهناك دراسة متكاملة للضرائب، وسيتم صدور وتطبيق النظام الجديد بداية عام 2025”.

ولفت الوزير إلى أن “الوزارة تعمل على العديد من الملفات لتلبية كل متطلبات الصناعيين وإزالة أي مخاوف لديهم، معربا عن تفاؤله بعودة قريبة لمعظم رجال الأعمال السوريين من الخارج لمعاودة الاستثمار في سوريا”.

وأضافت الوزارة: “عرض عضوا مجلس إدارة غرفة صناعة حلب مصطفى كواية ومحمد رأفت شماع لجملة من الصعوبات التي تواجه الصناعيين والمقترحات الهادفة لدعم الصناعة والإنتاج”.

وقدم الصناعيون عدة مداخلات ركزت على “ضرورة حماية المنتج الوطني وتوفير الكهرباء وحوامل الطاقة وتفعيل مجالس رجال الأعمال المشتركة وفتح الأسواق الخارجية الجديدة أمام المنتج الوطني وتفعيل المرفأ الجاف في حلب ومكافحة الإغراق”.

وردا على طروحات الحضور، بيّن وزير الاقتصاد أن “كل ما طرحه الصناعيون هو محط اهتمام، وأن الأيام القادمة ستشهد تحسنا على مختلف الصعد الاقتصادية، والمطلوب حالياً من الصناعيين هو التركيز على الإنتاج، لافتا إلى أن الوزارة مستعدة لحل أي مشكلة تواجههم، وداعيا كل من لديه مشكلة إلى رفعها مع مقترح الحل لها إلى الوزارة عن طريق غرفة الصناعة لتتم معالجتها”.

خامنئي: أمريكا والكيان الصهيوني يتوهمان أنهما انتصرا في سوريا

قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إن “أمريكا والكيان الصهيوني ومن يقف معهما أحدثوا فوضى في سوريا ويتوهمون بأنهم حققوا انتصارا هناك”.

الخارجية اليمنية: نعتزم إعادة فتح سفارتنا في دمشق

صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية اليمنية بأن “سفارة صنعاء لدى دمشق ستستأنف عملها بمجرد استعادة مقرها الذي امتنعت جماعة الحوثي عن تسليمه”.

وأكد ذات المصدر الذي لم يكشف عن اسمه في حديث لوكالة “سبأ” اليمنية، أن “الوزارة تجري حاليا الاتصالات اللازمة عبر القنوات الدبلوماسية مع السلطات السورية الجديدة لاستلام مبنى السفارة”.

وخلال السنوات الماضية، تسلم ممثلو جماعة “الحوثي” مقر السفارة اليمينة عقب فتحها أمام ممثلي الجماعة، ليتم إغلاقها في وقت لاحق، عقب خلافات بين قيادات “الحوثيين”.