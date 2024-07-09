بالفيديو.. «بوتين يستقبل مودي».. وواشنطن قلقة!

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، رئيس الوزراء الهندي ناريدرا مودي، لمناقشة مسائل التعاون بين البلدين، الأمر الذي أثار قلق واشنطن التي عبرّت عن قلقها بشكل واضح عقب الزيارة.

وخاطب الرئيس الروسي رئيس الوزراء الهندي قائلا: “سنجري محادثة رسمية يوم الثلاثاء، لكن اليوم يمكننا التحدث بهدوء، ربما حول نفس القضايا، ولكن بشكل غير رسمي”.

واشنطن تعبر عن قلقها إزاء العلاقات بين روسيا والهند

في السياق، أعلنت الخارجية الأمريكية، “أن الولايات المتحدة أبلغت الهند قلقها تجاه علاقات نيودلهي مع موسكو على خلفية زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لروسيا”.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر: “عبرنا للهند بشكل واضح عن قلقنا إزاء علاقاتها مع روسيا”.

وأضاف أن “واشنطن تأمل بأن الهند أو أي دولة أخرى ستؤكد أثناء تواصلها مع روسيا بشأن النزاع الأوكراني، على “ضرورة احترام سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا”.

هذا ووصل “مودي”، الذي استأنف تبوء منصبه كرئيس للوزراء في يونيو الماضي، إلى روسيا في زيارة رسمية تستمر يومي 8 و9 يوليو.