بالفيديو.. بوتين يهدي مسجدا في الشيشان «قرآنا من ذهب»

أهدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نسخة مرصعة بالذهب، من القرآن الكريم لمسجد “النبي عيسى” الذي تم تشييده مؤخرا في غروزني عاصمة جمهورية الشيشان الروسية.

وبحسب قناة روسيا اليوم، “وصل بوتين إلى المسجد يرافقه حاكم الجمهورية رمضان قديروف، ومفتي الشيشان رئيس الإدارة الدينية لمسلمي الجمهورية صلاح ميجييف، وعند فتح صفحات القرآن تلا المفتي على مسامع بوتين آية في سورة الأنفال – “وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى”، وترجم له معناها إلى اللغة الروسية.

وقبّل الرئيس “بوتين” نسخة القرآن قبل أن يحتضنها ويلتقط صورة تذكارية له مع قديروف، ومفتي الشيشان.