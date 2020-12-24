بالفيديو.. تاجر أسماك ليبي ينصح بعدم شراء «السردينة» المستوردة

نصح تاجر أسماك ليبي بعدم شراء سمك السردين “السردينة” المستوردة.

وحذر صاحب محل “سيزر والعبرود” للأسماك والرخويات بالعاصمة طرابلس، من استيراد “السردينة” المعروفة لدى الصيادين بـ”اللوزة” والمستوردة من المدن الساحلية التونسية واصفاً إياها بـ”خامرة وجيفة”.

وأشار إلى أن التجار يقومون بإدخالها للبلاد ويتحكمون بأسعارها عن طريق الهاتف.

ولفت أيضاً إلى استيراد الأسماك المجمدة وإدخال سمك نوع “كوالي” مجمد منذ فترة طويلة ويُباع للمواطنين.

ونصح التاجر المواطنين بعدم شراء واستهلاك الأسماك من نوع “السردينة”.

كما طالب تاجر الأسماك بتدخل الأجهزة الرقابية ووزارة الثروة البحرية.

ونوه إلى أن سمك السردين المعروفة بـ”اللوزة” تعيش في الجابية والعفن والأوساخ ويتم جلبها وبيعها للمواطن الليبي، وفق قوله.

يارب تم النشر بواسطة ‏سيزر و العبرود للأسماك والرخويات محل 23‏ في الثلاثاء، ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٠

يُشار إلى أن السردين هو أحد أنواع الأسماك التي تعيش في المحيط الأطلسي، كما يوجد السردين في الجزء الغربي من البحر الأبيض المتوسط ويقل وجوده في شرق البحر المتوسط. كما يوجد بقلة في البحر الأسود و بحر مرمرة.

ويعتبرالسردين من أنواع السمك التي يكثر أكلها ويعتبر من ثروات شمال أفريقيا الطبيعية.

وتنتمي أسماك السَّردين إلى فصيلة الرنجة. وتُشير كلمة سردين إلى عدّة مجموعات من الأسماك إلا أنها تُستخدم في الدرجة الأولى لأنواع محدّدة مثل سردين المحيط الهادئ، وسردين جنوب إفريقيا، والسردين الأوروبي الذي يُسَمَّى البلشار.

وهناك أنواع أخرى من أسماك الرنجة الصَّغيرة تشمل الأسبرط، وأسماك الرِّنجة الصغيرة في المحيط الأطلسي التي تباع بوصفها نوعًا من السردين.

وقد أُطْلق اسم سردين على هذا النوع من الأسماك لأنّ اصطياده تمّ لأول مرّة بالقرب من جزيرة سردينيا غربي البحر الأبيض المتوسط.