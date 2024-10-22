بالفيديو.. تجربة حديثة تكشف حقيقة شاحنات «ماسك» المضادة للرصاص

كشفت نتائج تجربة حديثة لشاحنات رجل الأعمال “إيلون ماسك”، من طراز “تسلا- سايبر ترك Cybertruck“، المضادة للرصاص، نتائج غير متوقعة.

وانتشر مقطع فيديو، حيث قام أحد المستخدمين، يدعى دانتي كولي، بتوجيه مسدس إلى شاحنة “تسلا- سايبر ترك Cybertruck”، التي تبلغ قيمتها 100 ألف دولار، وأطلق النار، وأدى ذلك إلى إحداث ثقب في هيكل الشاحنة، ما جعل كولي يصرخ ويبتعد وهو يضع يديه على رأسه، ثم انفجر الشخص الذي قام بتصوير الفيديو بالضحك، معلقا: “لا أعتقد أنها مضادة للرصاص!”، ما يعكس الفجوة بين الادعاءات والواقع”.

و بحسب صحيفة “ديلي ميل”، في تجربة ثانية، “أطلق كولي النار من مسافة أقرب، حيث أحدثت الرصاصة خدشا في جانب الشاحنة فقط دون أن تثقب المعدن”.

وكان ماسك أكد سابقا، “أن شاحنة “تسلا- سايبر ترك Cybertruck”، مضادة للرصاص، منذ الكشف عنها قبل حوالي 5 سنوات”، وتتكون الشاحنة من سبيكة فولاذية مقاومة للصدأ، وأكد خبراء السيارات أنها قد تستطيع صد طلقات نارية منخفضة السرعة مثل المسدسات، لكنها لن تقاوم الطلقات الأسرع مثل تلك التي تطلقها بندقية “AR-15.

Elon Musk has long boasted that his Cybertrucks are bulletproof, but Dante Colle saw disastrous results when he decided to test this on his own $100,000 Tesla.#ElonMusk #news #breakingnews pic.twitter.com/JVdLm8LAhk — Dailymailin (@dailymailin) October 22, 2024