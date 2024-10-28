بالفيديو.. تخريج الدفعة الثالثة لمنتسبي جهاز دعم الاستقرار

أقام جهاز دعم الاستقرار، اليوم الاثنين، حفل تخريج الدفعة الثالثة من ضباط الصف بالجهاز بتنظيم إدارة التدريب والتأهيل والذي أجريت فعالياته بمعهد التدريب التخصصي.

وشهد الحفل حضور نائب رئيس الجهاز للشؤون العامة عميد موسى مسموس، ومدير مكتب شؤون الجهاز عميد عبدالسلام المسعودي، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، ومدراء الإدارات بالجهاز وعدد من الشخصيات، ولفيف من أهالي الخريجين.

وتخلل الحفل استعراض للكراديس ولوحات قتالية قدمها الخريجون، حيث تم استعراض التدريبات التي خضع لها المتدربون لتوضيح المستوى المتقدم والمتميز لما تلقوه من علوم أمنية وتدريبات.

وتم إنشاء الجهاز بموجب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني سابقاً رقم 38 لسنة 2021م.

وبحسب ما نصت المادة الرابعة من القرار، يتولى الجهاز الاختصاصات والمهام الآتية:

تعزيز الإجراءات الأمنية الكفيلة بحماية المقرات الرسمية للدولة من أية تهديدات أمنية، وكذلك تعزيز حماية المسؤولين كلما تطلب الأمر ذلك، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة

المشاركة في تأمين وحماية الاحتفالات والمناسبات الرسمية، وكذلك النشاطات الشعبية، ونشاط مؤسسات المجتمع المدني المأذون لها من الجهات المختصة

المشاركة كلما اقتضت الضرورة في تنفيذ العمليات القتالية بما في ذلك عمليات الاقتحام والمداهمة والملاحقة الأمنية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة

مكافحة الشغب وفض الاشتباكات التي ينفذها المسلحون الخارجون عن القانون في المدن والقرى الليبية بالتعاون مع مديريات الأمن والأجهزة المختصة بالمدينة

المشاركة في عمليات القبض وملاحقة المطلوبين في القضايا التي تهدد الأمن القومي للدولة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية

نشر الوعي الأمني بين شرائح المجتمع وتبني ثقافة عدم الاحتكام للسلاح، وفض المنازعات والخلافات عبر الجهات القضائية والأمنية والاجتماعية ودعم برامج جمع السلاح غير المرخص

التعاون الأمني وتبادل المعلومات مع كافة الأجهزة الأمنية المختصة بشأن مكافحة كل ما يهدد الأمن القومي واستقرار المجتمع

المساهمة في مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية

أية مهام أخرى تسند له من قِبل المجلس الرئاسي وفقا للتشريعات النافذة

تخريج الدفعة الثالثة من ضباط الصف بالجهاز حفل تخريج الدفعة الثالثة من ضباط الصف بـ #جهاز_دعم_الاستقرار نظمته إدارة التدريب والتأهيل والذي أجريت فعالياته بمعهد التدريب التخصصي. شهد الحفل حضور نائب رئيس الجهاز للشؤون العامة "عميد موسى مسموس"، ومدير مكتب شؤون الجهاز "عميد عبدالسلام المسعودي"، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، ومدراء الإدارات بالجهاز وعدد من الشخصيات، ولفيف من أهالي الخريجين. #أمن_استقرار_بناء تم النشر بواسطة ‏جهاز دعم الاستقرار‏ في الاثنين، ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤