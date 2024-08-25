بالفيديو.. تدشين أول بئر في مرادة

تنفيذا لسياسة الجار الطيب التي تنتهجها المؤسسة الوطنية للنفط، حفرت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة، أول بئر مياه في بلدية مرادة، وفق ما نشرت المؤسسة اليوم.

وأظهرت النتائج، “تحقيق احتياطي وافر من المياه حيث تدفقت بضغط يعادل 27 بار، مما يشير إلى توفرها بكميات كافية لتلبية احتياجات المنطقة لفترة طويلة، وسيأخذ فريق مختص من مهندسي المؤسسة عينات من المياه لاختبارها والتأكد من جودتها”.

و”تأتي هذه الاستجابة العاجلة من المؤسسة تلبية لمناشدة أهالي بلدية مرادة بحفر آبار للمياه بعد أن طالت معاناتهم بسبب شح المياه في المنطقة”.

تدفق المياه بضغط 27 بار.. المؤسسة تدشن أول بئر في مرادة تنفيذا لسياسة الجار الطيب التي تنتهجها المؤسسة، حفرت إدارة… تم النشر بواسطة ‏المؤسسة الوطنية للنفط National Oil Corporation‏ في الخميس، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٤