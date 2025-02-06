بالفيديو.. تدشين أول «حاملة طائرات مسيّرة» محلية الصنع في إيران

دشن الحرس الثوري الإيراني صباح اليوم الخميس، أول حاملة طائرات مسيرة إيرانية تحمل اسم “الشهيد بهمن باقري” بحضور قائد الحرس اللواء حسين سلامي، ورئيس الأركان اللواء محمد باقري.

وبحسب وسائل إعلام إيراينة، “سفينة “الشهيد بهمن باقري” الحربية، هي سفينة بحرية متطورة قادرة على نشر أسراب متعددة من الطائرات المسيرة، وإطلاق واستعادة الطائرات المقاتلة المسيرة، وتشغيل طائرات قتالية واستطلاعية مختلفة، وتدعم هذه السفينة الحربية المتقدمة أيضا زوارق هجومية عالية السرعة، وتحمل وتشغل طائرات هليكوبتر قتالية ودعم، وتعمل كمنصة بحرية متنقلة لمهام الطائرات المسيرة والمروحيات عبر المحيطات، ويمكن للسفينة إجراء مهام لمدة تصل إلى عام دون التزود بالوقود في المياه البعيدة، حيث يبلغ المدى التشغيلي لها 22000 ميل بحري”.

هذا وحضر “تدشين حاملة الطائرات المسيرة”، قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، ورئيس الأركان الإيراني محمد باقري، وأظهر مقطع مصور آخر مسيرة “قاهر” الإيرانية الصنع وهي على متن حاملة الطائرات الإيرانية الأولى “شهيد بهمن باقري”.