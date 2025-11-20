بالفيديو.. ترامب ورونالدو يلعبان «كرة القدم» داخل البيت الأبيض

ظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفيديو مثير وهو يلعب كرة القدم مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو داخل المكتب البيضاوي، في مشهد غير معتاد يمزج بين السياسة والرياضة في لحظة مرحة.

وأظهر الفيديو المعدل بالذكاء الاصطناعي ترامب ورونالدو يتبادلان المراوغات والتمريرات حول طاولة المكتب، مع ابتسامات هادئة، قبل أن ينفذ ترامب حركة دورانية سريعة لقطع الكرة ويركلها باتجاه الكاميرا لتتحطم الشاشة، ما أضفى طابعًا كوميديًا على المشهد.

وعلق ترامب على الفيديو بالقول إن رونالدو شخص رائع وذكي وموهوب، وأعرب عن استمتاعه باللقاء، وجاء ذلك على هامش عشاء أقامه ترامب بمناسبة زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حضره كبار القادة العالميون.

وأضاف الرئيس مازحًا أن ابنه بارون من أكبر معجبي رونالدو، وأن احترامه له زاد بعد هذه الزيارة، قبل أن يمنح النجم البرتغالي هدية خاصة عبارة عن صندوق خشبي فاخر يحتوي على مفتاح ضخم من النحاس الأصفر يعرف باسم “مفتاح المكتب الأبيض”.

واختتم رونالدو زيارته بشكر ترامب ونشر ثلاث صور تجمعه بزوجته جورجينا رودريغيز والرئيس الأميركي، في لحظة جمعت بين الدبلوماسية وروح المرح التي أثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

