بالفيديو.. «ترامب» يواجه انتقادات حادة بسبب «مباراة» فما القصة؟

واجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات لاذعة بسبب حضوره المباراة النهائية لكرة القدم الأمريكية “السوبر بول” فجر اليوم الاثنين، بين فريقي فيلادلفيا إيغلز وكانساس سيتي تشيفز.

وأصبح دونالد ترامب أول رئيس أمريكي في التاريخ يحضر مباراة نهائي السوبر بول خلال وجوده في السلطة.

وانتشرت تقارير عبر منصات التواصل الاجتماعي عن أن تكلفة حضور ترامب نهائي السوبر بول وقدرت بمبلغ يتراوح ما بين 15 و20 مليون دولار.

ووفقا للتقارير فإن تكلفة الخدمة السرية لترامب لحضور “السوبر بول” تقدر بنحو 7 إلى 10 ملايين دولار أمريكي، إضافة إلى مبلغ يتراوح بين 4 و5 ملايين دولار لتكلفة النقل الجوي والموكب الخاص بالرئيس.

وفيما يخص أمن الملعب، فإن أجهزة كشف المعادن الإضافية التي خصصت لتأمين ترامب والإشراف على عملية التفتيش عن وجود قنابل ونقاط التفتيش الأمنية لحضوره اللقاء كلفت مليوني دولار.

بالإضافة إلى مبلغ مليون دولار إضافي لرجال إنفاذ القانون والأفراد المعنيين بحراسة الرئيس الأمريكي خلال نهائي السوبر بول.

وتساءل المتابعون عن مدى جدوى وزارة “”DOGE، أو وزارة الكفاءة التي أعلن عنها مؤخرا وينتظر أن يتولى رجل الأعمال الداعم لترامب، إيلون ماسك مالك موقع “إكس” حقيبتها.

وتحدث دونالد ترامب قبل ساعات عن أن وزارة الكفاءة الجديدة ستوفر للولايات المتحدة الأمريكية الملايين، حيث يتوقع “اكتشاف ماسك عمليات احتيال وانتهاكات بمليارات الدولارات في وزارة الدفاع الأمريكية”.

وتتولى الوزارة المستحدثة في الحكومة الأمريكية مهمة إلغاء آلاف الوظائف، والحد بشكل كبير من فاتورة الأجور، وذلك ترشيداً للنفقات.

وجاء السؤال عن هذه الوزارة بسبب التناقض الكبير بين حديث الرئيس الأمريكي عن ترشيد النفقات، ثم إنفاق هذا المبلغ الضخم بحسب التقارير الأخيرة على رحلته لحضور مباراة السوبر بول.

واستغل الحزب الديمقراطي المنافس لحزب الجمهوريين الذي يمثله ترامب المنشور، فعلق على التكلفة الباهظة لحضور رئيس الجمهورية للسوبر بول قائلا: “ترامب هو أول رئيس يحضر مباراة سوبر بول، وهي الرحلة التي ستكلف دافعي الضرائب ملايين الدولارات – تشير بعض التقديرات إلى ما يصل إلى 15 مليون دولار.. ماذا حدث لـ “كفاءة الحكومة”؟”.

وكتب حساب على منصة التواصل الاجتماعي “X” أسسها محام يدعى جو جالينا لمراقبة ووقف إدارة ترامب انتهاك الحقوق، ويتابعه أكثر من مليون شخص: “يكلف هذا الأحمق دافعي الضرائب ما يقدر بنحو 15 إلى 20 مليون دولار.

Secret Service: $7M to $10M.



Air Travel and Motorcade: $4M-5M.



Stadium Security Upgrades:⁰Additional metal detectors, bomb sweeps, security checkpoints: $2M.



Local Law Enforcement: Overtime & personnel: $1M.



Trump's Super Bowl attendance: $15 to $20M. Where’s DOGE? pic.twitter.com/Njahg0Xsd1 — Hoodlum 🇺🇸 (@NotHoodlum) February 9, 2025

وقال محام آخر يدعى تريستان سنيل ويتابع أكثر من 545 ألف شخص حسابه على منصة “X”: “لماذا ترامب هو أول رئيس أمريكي يحضر نهائي السوبر بول؟.. لأن كل الرؤساء من قبله أدركوا أن التكلفة ستكون باهظة وسيتم إهدار من 15 إلى 20 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب على تلك الرحلة.

وأحرز فريق فيلادلفيا إيغلز لقب بطل “السوبر بول 59” بعد فوزه على منافسه كانساس سيتي تشيفز بنتيجة (40-22) في المباراة النهائية التي جمعتهما فجر اليوم الاثنين، ليتوج باللقب للمرة الثانية في تاريخ السوبر بول، بعد الأولى في عام 2018.

Why is Trump the first sitting president to attend a Super Bowl?



Because all the presidents before him realized it would be extraordinarily wasteful to spend 15-20 MILLION of our taxpayer dollars to go in person. — Tristan Snell (@TristanSnell) February 10, 2025

It’s costing tax payers an estimated $15-$20 MILLION dollars for this asshole to be able to attend the Superbowl.



Where’s DOGE???



pic.twitter.com/UZd07ytORt — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) February 9, 2025