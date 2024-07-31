بالفيديو.. ترحيل مئات المهاجرين من نيجيريا ومالي

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، “أن مكتب الترحيل بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية قام أمس، بترحيل عدد من المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم طوعياً عبر منفذ مطار معيتيقة الدولي كونهم دخلوا الأراضي الليبية دون إجراءات قانونية”.

وأوضحت الوزارة، “أن المهاجرين المرحلين من جنسيات نيجيرية ومالية بينهم نساء وأطفال”، مشيرة إلى أن “ذلك يأتي ضمن خطة العمل بوزارة الداخلية بشأن عمليات الترحيل الطوعي للمهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا الأراضي الليبية دون إجراءات قانونية”.

وأضافت أن “عمليات الترحيل الطوعي للمهاجرين غير الشرعيين لبلدانهم مستمرة وسيتبعها عمليات أخرى الأيام القادمة”.

ترحيل مهاجرين غير شرعيين من جنسيات نيجيريا ومالي الى بلدانهم طواعياً دخلوا الاراضي الليبية دون اجراءات قانونية تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية – ليبيا‏ في الثلاثاء، ٣٠ يوليو ٢٠٢٤