بالفيديو.. تشغيل أول «تكسي طائر» في إيران

أقلعت أول “تكسي جوي طائر” في إيران، من مدينة كرج إلى قزوين غرب طهران.

وبحسب وكالة “مهر” الإيرانية، “التاكسي الجوي هو نظام نقل يستخدم الطائرات الصغيرة والطائرات التجارية لنقل الركاب في المسارات القصيرة والمتوسطة”.

وأعلن رئيس منظمة الملاحة الجوية الإيرانية علي عابد زاده، يوم 28 مايو 2019، أن “أكثر من 100 طائرة خفيفة متوفرة حاليا في مطارات البلاد تتجهز لتقديم خدمات “التاكسي الجوي” قريبا”.

وقال عابد زاده، على هامش التوقيع على مذكرة تفاهم حول تعزيز الملاحة الجوية المدنية في إيران، إن “قطاعا مستقلا يختص بالتاكسي الطائر يمهد له حاليا في منظمة الملاحة الجوية الإيرانية”.