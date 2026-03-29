تصريح صادم لـ«ترامب عن محمد بن سلمان يشعل جدلاً واسعاً

أثار تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة واسعة من الجدل بعد حديثه عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال خطاب سياسي في الولايات المتحدة.

وخلال كلمته، استخدم ترامب عبارة وصفها كثيرون بأنها مهينة، إذ قال إن ولي العهد السعودي «لم يكن يتوقع أن يصل به الأمر إلى مجاملته بهذه الطريقة»، مستخدماً تعبيراً فظاً قال فيه إن محمد بن سلمان «لم يكن يظن أنه سيقبّل مؤخرتي»، في إشارة إلى ما اعتبره اعتماد بعض الحلفاء على دعم الولايات المتحدة.

وجاء هذا التصريح أثناء حديث ترامب عن علاقات واشنطن مع دول الخليج والتوترات في الشرق الأوسط، حيث أكد أن دولاً في المنطقة، وعلى رأسها السعودية، تحتاج إلى التعاون مع الولايات المتحدة في ظل الأوضاع الإقليمية المعقدة.

ورغم العبارة المثيرة للجدل، عاد ترامب خلال الخطاب نفسه ليتحدث عن ولي العهد السعودي بنبرة مختلفة، واصفاً إياه بأنه «قائد قوي» و«حليف مهم» للولايات المتحدة في المنطقة.

وقد أثار التصريح ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي وفي بعض الأوساط السياسية والإعلامية، حيث اعتبره منتقدون خروجاً عن الأعراف الدبلوماسية في التعامل مع قادة الدول الحليفة، بينما رأى آخرون أنه يندرج ضمن أسلوب ترامب المعروف بتصريحاته الحادة والمباشرة.

ولم يصدر تعليق رسمي فوري من الجانب السعودي بشأن هذه التصريحات حتى الآن، فيما يستمر الجدل حول تأثير مثل هذه التصريحات على طبيعة العلاقات بين واشنطن والرياض.

كما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات منسوبة للرئيس ترامب، تحدث فيها بسخرية عن قيام الكويت بإسقاط ثلاث طائرات أمريكية باستخدام صواريخ باتريوت، ما أثار جدلاً واسعاً بين المتابعين.

وذكر النص أن ترامب قال إن الكويت لم تكن تعرف أن الطائرات أمريكية، وأنهم أهدرو ثلاثة صواريخ باهظة الثمن، مشيداً بقدرات هذه الصواريخ.

وأشار خبراء عسكريون إلى أن مثل هذه الحوادث قد تحدث بسبب خلل أو عدم تحديث في نظام التعرف على الصديق والعدو، وهو النظام الذي يحدد الطائرات الصديقة لمنع استهدافها.

ومع ذلك، لم تصدر أي جهة رسمية تأكيداً بحدوث إسقاط الطائرات بهذه الطريقة، ما يجعل الرواية المتداولة مشكوكاً في صحتها ويؤكد ضرورة التحقق من المصادر قبل نشر الأخبار.