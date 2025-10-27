بالفيديو.. تفاصيل المشاجرة العنيفة بعد الكلاسيكو وفينيسيوس يُعلّق

تحولت نهاية الكلاسيكو الإسباني الأخير بين ريال مدريد وبرشلونة إلى فوضى عارمة، وكان بطلها النجم الشاب لامين جمال، حيث شهدت المباراة مشاجرة عنيفة بينه وبين فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، بعد صافرة النهاية.

المباراة انتهت بفوز ريال مدريد 2-1 ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، والتي أُقيمت على ملعب “سانتياغو برنابيو”، لكن قبل المباراة، بدأت شرارة الخلاف بين اللاعبين عندما أدلى لامين جمال بتصريحات ساخرة عن ريال مدريد قائلاً: “إنهم يسرقون ويشتكون ويفعلون أشياء غير نزيهة”، هذه التصريحات أثارت غضب لاعبي ومدرب ريال مدريد، حيث ذكرت صحيفة “ماركا” أن غرفة الملابس المدريدية كانت غاضبة من هذا التصريح، واستخدمت هذه الكلمات كمصدر دافع لتحفيزهم في المباراة.

كما لم يكتفِ لامين جمال بذلك، بل نشر صورة له على “إنستغرام” وهو يحتفل بهدفه ضد ريال مدريد في الموسم الماضي، مما زاد من حدة التوتر قبل الكلاسيكو.

وبعد بداية الشوط الثاني من المباراة، شهدت المواجهة بين فينيسيوس جونيور ولامين جمال لحظة مشحونة، حيث قال فينيسيوس لمنافسه: “أنت تمرر الكرة اليوم لي فقط”، وأضاف: “تتحدث كثيراً في الخارج، عليك أن تتحدث هنا في الملعب فقط”.

ومع صافرة النهاية، توجه فينيسيوس نحو لامين جمال مرة أخرى، مشيراً له بنفس الإشارة السابقة، ليرد جمال قائلاً: “تعال إلى الخارج”. عندها تدخل لاعبو الفريقين لتهدئة الوضع ووقف المشاجرة.

وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 5 نقاط أمام برشلونة في جدول الدوري الإسباني، مما يزيد من الضغط على الفريق الكتالوني ومدربه هانزي فليك.

تُظهر هذه الأحداث التوتر الكبير بين اللاعبين، والذي بدأ يتسرب خارج الملعب بعد التصريحات الساخرة واحتفالات لامين جمال، مما جعل المباراة أكثر اشتعالاً من مجرد مباراة كرة قدم تقليدية.

فينيسيوس يعلق على فوز ريال مدريد بالكلاسيكو ويوجه رسالة لجماهير الفريق

علق البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد على فوز فريقه 2-1 في الكلاسيكو ضد برشلونة مساء الأحد، معتبرًا أن المباراة كانت “رائعة”، وأكد أن الفوز في الكلاسيكو دائمًا ما يكون مميزًا ومهمًا للغاية.

وقال فينيسيوس في تصريحات لقناة ريال مدريد: “كانت مباراة رائعة، الفوز بالكلاسيكو دائمًا ما يكون مميزًا ومهمًا جدًا. بعد بداية الموسم الجيدة، كنا نتطلع إلى هذه المباراة”. وأضاف: “فعل المشجعون كل شيء من أجلنا، وبدورنا تمكنا من تحقيق الفوز. هكذا هي مباريات الكلاسيكو، كان الجميع في انتظار المباراة، لا سيما أنها على أرضنا وبين جمهورنا”.

كما تطرق فينيسيوس للحديث عن تصدر ريال مدريد لجدول الدوري الإسباني بفارق 5 نقاط عن برشلونة، وقال: “علينا الآن أن نستمتع قليلاً، سنحصل على بضعة أيام إجازة لنستمتع ونرتاح أيضًا، وهذا هو الأهم”. وأضاف: “لدينا مباراة خارج أرضنا ضد ليفربول، وأيضا مباراة ضد فالنسيا في البرنابيو مرة أخرى، الأهم هو مواصلة هذا الطريق لتحقيق إنجازات عظيمة هذا الموسم”.

وعلى الرغم من فوزه، انفجر فينيسيوس في وجه قرار مدرب ريال مدريد، تشابي ألونسو، باستبداله عند الدقيقة 72، حيث تم استبداله بمواطنه رودريغو. ورغم غضبه من هذا القرار، حاول فينيسيوس التهدئة، قائلاً: “نحاول أن نحافظ على التوازن، ولكن هذا ليس ممكناً دائمًا. لا نريد أن نسيء لأحد، لا للاعبين الشباب أو الجمهور، ندرك أننا عندما ندخل إلى الملعب، علينا أن نؤدي دورنا، وهذا ما كان عليه الحال اليوم”.

وفي ختام حديثه، وجه فينيسيوس رسالة إلى جماهير ريال مدريد، خاصة أولئك الذين حضروا إلى ملعب “سانتياغو برنابيو” لدعم الفريق، قائلاً: “رسالة إلى جميع المدريديستا، وخصوصًا الذين جاؤوا إلى البرنابيو وساندونا بشدة، هكذا هو الكلاسيكو، هناك أمور كثيرة، داخل الملعب وخارجه”.

تظهر تصريحات فينيسيوس العاطفة والالتزام الكبير الذي يشعر به تجاه فريقه وجماهيره، رغم التوترات التي نشأت بسبب استبداله في المباراة.

تشابي ألونسو يعلق على فوز ريال مدريد في الكلاسيكو ويوجه رسالة للجماهير

أعرب الإسباني تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، عن سعادته الكبيرة بالفوز المهم الذي حققه فريقه على غريمه التقليدي برشلونة (2-1) في الكلاسيكو الذي جمع الفريقين مساء الأحد ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وفي المؤتمر الصحفي عقب المباراة، قال ألونسو: “فزنا 2-1، لكن أعتقد أنه كان يجب علينا تسجيل المزيد من الأهداف”. وأضاف: “هذا الفوز مهم جدًا أكثر من مجرد 3 نقاط، بصراحة، كما قلت لكم سابقًا، هذه المباراة كانت جزءًا من جدولنا، فالمباريات مثل هذه يمكن أن تغير مجرى الفريق بأكمله”.

وتابع مدرب ريال مدريد: “ما أردت فعله منذ أن جئت إلى هنا هو أن أجعل الجماهير تتحمس وتستمتع بكرة القدم التي يقدمها فريقها، وأعتقد أننا فعلنا ذلك الليلة. الجماهير استمتعت بما قدمناه، وأنا سعيد بذلك”.

وعن تصريحات لامين جمال لاعب برشلونة التي أثارت الجدل قبل المباراة، والتي كانت استفزازية تجاه ريال مدريد، قال ألونسو: “لا، لم نكن بحاجة لتحفيز إضافي. كنا متحمسين بالفعل، كنا نعرف مدى أهمية هذه المباراة. إنها أكثر من مجرد 3 نقاط بالنسبة لنا. نعرف معنى هذا الفوز، وكان اللاعبون بحاجة إلى هذا الشعور بعد فترة من التحدي”.

وبشأن غضب فينيسيوس جونيور من قرار استبداله عند الدقيقة 72، قال ألونسو: “لقد قدم فينيسيوس مباراة رائعة الليلة، وهذا هو المهم. ما حدث بعد ذلك يمكننا التحدث عنه بشكل فردي، فهو ليس شيئًا مهماً جدًا”.

وعن شخصية فينيسيوس، أضاف ألونسو: “هناك شخصيات مختلفة في أي غرفة ملابس، الآن سنستمتع بالفوز، ثم سنتحدث عن أي شيء يحتاج إلى مناقشة. لا توجد مشكلة في ذلك”.

وأشار ألونسو إلى أهمية الانتصار على برشلونة، قائلاً: “كان اللاعبون بحاجة إلى هذا الشعور بالتنافسية الشديدة في مباراة كبيرة والفوز بها. خلقنا العديد من الفرص، ولعبنا بشكل رائع سواء من الناحية الدفاعية أو الهجومية. المهم هو أن الجماهير استمتعت بفريقها التنافسي والمهيمن مجددًا”.

واختتم مدرب ريال مدريد تصريحاته بالتأكيد على أهمية الفوز، لكنه دعا إلى الهدوء والتركيز على المستقبل قائلاً: “هذه المباراة ستمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة، ولكننا بحاجة إلى الحفاظ على هدوئنا، فالموسم لا يزال طويلًا، وما زلنا بحاجة إلى التحسن”.

وبفوزه في الكلاسيكو، عزز ريال مدريد تربعه على صدارة الدوري الإسباني “لا ليغا”، موسعًا الفارق إلى 5 نقاط مع برشلونة، مما يزيد من الضغط على الفريق الكتالوني بقيادة مدربه هانزي فليك.