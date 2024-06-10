بالفيديو.. توقيف عصابة تقوم بالترويج لحملات حج وهمية في السعودية

أعلنت السلطات السعودية، “القبض على عصابة “نصب واحتيال” تقوم بالترويج لحملات حج وهمية وبيع وثائق مزورة”.

وقال الأمن العام السعودي: إن “دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة (مكة المكرمة) تقبض على مقيمين لنصبهم واحتيالهم بالترويج لحملات حج وهمية وبيع تصاريح وأساور حج مزورة”، مضيفا: “العصابة مكونة من 4 أشخاص مقيمين من باكستان وميانمار (بورما)”.

وأكد الأمن العام السعودي أنه “ضبط بحوزتهم مبالغ مالية وأختام وهواتف متنقلة وأجهزة حاسوب (كمبيوتر) وكاميرات، وإيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة”.

هذا ويبدأ الحج هذا العام في 14 يونيو، ويسعى كثيرون إلى الحج من خلال قنوات غير رسمية، لأن الحصول على التصاريح الرسمية وحزم الإقامة والخدمات يمكن أن تكون مكلفة.