ثعبان ضخم يجوب جبال نجران ويثير جدلاً

تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر ثعباناً ضخماً برتقالي اللون في إحدى المناطق السعودية، ما أثار حالة من الجدل بين المتابعين.

وسبب الفيديو المتناقل والذي لا يحمل أي تفاصيل تحدد أين تم تصويره ومتى، جدلا بين مصدق للمقطع وبين مكذب له، فيما روج البعض بأن هذا المكان يقع في عقبة ضلع بمنطقة عسير جنوب المملكة والبعض الآخر قال إنه يقع في جبال نجران المجاورة.

ووثق الفيديو الثعبان كبير الحجم وهو يحاول ابتلاع شيء في فمه في مشهد مخيف ويتجول يمينا ويسارا.

وطالب نشطاء “تويتر” بتدخل الجهات المختصة والتحقق من المقطع، وفي حال صحته يجب المحافظة على هذا النوع من الثعابين لأنه نادر ومهدد بالانقراض.

وأثار لون الثعبان وحجمه تساؤلات الكثير عنه وعن نوعه ودرجة سميته وخطورته.

وفي توضيح للمسألة، قال فيصل عسيري، صاحب حديقة الجنوب للحيوانات والذي يقدم العروض المختلفة في جميع مناطق المملكة، في حديث لصحيفة “المواطن” السعودية، إن الثعبان الذي ظهر في المقطع هو الكوبرا العربية ولها أربعة ألوان الأصفر والأسود، والبرتقالي، والرصاصي.

وأضاف عسيري:

“نستطيع التعامل معها والإمساك بها وهي غير عدائية ولا تهاجم البشر وهي من الحيوانات الخجولة ولكنها تدافع عن نفسها برفع الرأس وإصدار صوت الفحيح وتقاوم باللدغ إذا تمت مضايقتها وهي لا ترش السم إنما تدخل أنيابها وتغرسها بطريقة سريعة وتفرز سمها القاتل”.

وتابع عسيري بالقول:

“تستوطن الكوبرا العربية المرتفعات الجبلية ويصل طولها إلى مترين ويكون سمكها من 3سم إلى 7سم تقريبا وتدخل البيوت التي يوجد فيها طيور مثل الدجاج والحمام والبط، موضحًا أن سمها قاتل ولكن يوجد له مصل في المستشفيات حال تعرض الشخص للدغ”.

وبين الخبير أن الأفعى العربية تتواجد بشكل كبير في الآبار ومواقع تجمعات المياه كالسدود والأودية الجارية.